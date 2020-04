Jesús Gallardo, prêt à sacrifier de l’argent

Monterrey.- Le milieu de terrain mexicain de Rayados de Monterrey, Jesús Gallardo, a assuré qu’il n’aurait aucun problème à baisser son salaire en raison de la crise financière dans le monde du sport due à COVID-19.

«C’est une situation compliquée, le club l’a signalé et nous, les footballeurs, nous nous en sortons très bien; Je pense que les gens qui travaillent dans le club peuvent vivre un peu plus serrés, mais cela ne me pose aucun problème. Les gens qui s’efforcent pour nous d’avoir tout du premier monde ont également le droit d’exiger et c’est très bien », a-t-il commenté pour un média mexicain.

En revanche, l’actuel champion de football mexicain a accepté son niveau de jeu, ce qui a compromis sa passe à la ligue dans le tournoi en cours; cependant, il exclut que lui ou ses compagnons se soient détendus.

«Rayados n’a pas bien commencé le tournoi, les joueurs sont responsables de cette situation. Personne ne s’est détendu, au contraire, nous avons travaillé plus, malheureusement les résultats n’ont pas été donnés, mais nous sommes calmes et nous savons que nous allons sortir de cette situation », a-t-il conclu.

