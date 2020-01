Jesús Mariñas, détenu par Interpol à Punta Cana pour irrégularité dans son passeport

Jesús Mariñas et son mari, Elio Valderrama, ont mis le cap vers Punta Cana il y a quelques jours pour profiter du Festival international du film de Cana Dorada. Cependant, ce qui semblait initialement être un voyage romantique alors qu’un couple commençait à se compliquer à des moments où, par surprise, le journaliste était détenu par Interpol à l’aéroport José Francisco Peña Gómez de Saint-Domingue, comme indiqué dix minutes.

Quelques minutes après l’atterrissage, le couple a vu un homme tenant une pancarte portant le nom de Jesus Mariñas. En s’approchant de lui, le jeune homme leur a dit que J’ai travaillé pour Interpol et le passeport galicien avait des “anomalies”, de sorte que le journaliste doit être retenu jusqu’à une série de contrôles. Selon le magazine, Mariñas et son mari ont dû rester plusieurs heures à l’aéroport avec l’incertitude de ne pas savoir ce qui pourrait leur arriver, mais finalement la police a accepté de les laisser partir, bien sûr, sans rendre son passeport. Cela a eu lieu pendant quelques jours jusqu’à ce que le journaliste se rende à l’ambassade d’Espagne pour retirer sa documentation.

Après l’altercation, Mariñas raconte comment il a vécu tout cela: “Dans ma vie j’ai vécu une peur similaire et soucie que je voyage. Je me sentais comme dans un film d’intrigue “jamesbondiana” juste pour avoir essayé d’entrer à Saint-Domingue avec mon passeport que je n’ai jamais pensé faux, encore moins illégal “, a-t-il commencé en comptant.” L’employé d’émigration m’a averti de le garder “parce que j’avais anomalies », il me calma poliment (…). J’ai ressenti une première surprise, puis de la colère, aussi de l’indignation“il a continué à raconter après la mauvaise boisson qui s’était produite.

Malgré la peur, profitez de l’expérience

Comme c’est généralement le cas dans ces cas, vous devez toujours prendre le côté positif des choses et, selon les mots de Mariñas lui-même, ce qu’elle a vécu avec son mari “sont les conséquences de toujours danser”. Malgré le dégoût, le journaliste a pu profiter des superbes plages de Punta Cana à côté de Valderrama et profitez au maximum du temps et des journées ensoleillées du paradis des Caraïbes.

