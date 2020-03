Jésus (‘OT 2020’) finit par vomir après la “frénésie de chocolat” après les maisons de disques

Le 29 février était très important pour les concurrents de «OT 2020», alors qu’ils affrontaient leur première maison de disques. Les fans qui se sont approchés des différentes villes ont montré leur joie de voir les triomphes et ils en ont profité pour leur offrir des cadeaux qu’ils avaient préparés, étant du chocolat, qui au sein de l’Académie est rare, ce qui les a conduits le plus.

Jésus, à l’Académie de ‘OT 2020’

Mais après une belle journée, une mauvaise nuit est venue et sinon, dites à Jésus Rendón. Dimanche 1er mars, Belena Gaynor discutait avec Noemí Galera à midi des maisons de disques de la veille. Le youtubeur a accompagné ceux de Madrid et a souligné les moments de “pleurer avec des proches” et que “Ils ont passé un bon moment, ont mangé beaucoup de chocolat, ce que je pense que Jésus se sentait mal ce soir“.” Oui, il a vomi “, a déclaré Galera.

“Mais savons-nous si un beignet entier est sorti? Parce qu’il est capable”, commenta Belena dans un drôle d’humour, ayant été avec lui la veille. Cependant, le directeur de l’Académie voulait donner des données sur la façon dont cela s’était produit: “Il est 12 h 30 du soir et jusqu’à ce qu’il vomisse, rien. Nous ne savons pas si c’est à cause de la frénésie de chocolat ou du sandwich qui a mangé sur le chemin de l’aéroport. “

“Tout a été rassemblé et jeté”

Belena a décrit le thème du sandwich comme “un drame” et a dit à Naomi “qu’il n’y en avait que 4 pour toute l’équipe et ils ont sacrifié pour que les enfants mangent. Jésus l’a mangé entier et a pris de la mayonnaise. Ensuite, c’était dramatique.” Par conséquent, Galera a compté: “Parmi cela, les nerfs, le chocolat, qui se mangent très bien depuis un mois et demi … Nous leur avons mis du chocolat pour qu’ils ne se plaignent pas de ce qu’on leur a donné, car tout a été assemblé et jeté.

