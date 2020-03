Jesús Rendón (‘OT 2020’) sort son premier single, “Me Taste of Salt”, le vendredi 27 mars

«OT 2020» a été temporairement suspendu en raison des mesures préventives du gouvernement contre le coronavirus. L’Académie a fermé ses portes après avoir tenté de faire son dernier gala sans les moyens techniques à leur disposition sur un téléviseur, donc RTVE et Gestmusic ont décidé de reporter la poursuite du talent musical lorsque cela était possible. Pendant ce temps, les candidats restent à la maison avec leurs familles en attendant que la situation s’améliore. Cependant, les triomphes n’ont pas paralysé leurs projets; le dernier expulsé de l’édition, Jesús Rendón, sortira très prochainement son premier single.

Je vous rappelle que le vendredi 27 à 0h00 mon premier single est sorti. Nous allons utiliser le hashtag #EsperandoMeSabeASal

Jesús Rendón, 23 mars 2020

Au Gala 9, qui a eu lieu au sein de l’Académie, Gèrard et Hugo Cobo étaient les nominés mais il n’y a pas eu d’expulsion, donc Jesús Rendón reste le dernier candidat de l’émission à quitter le talent. Dehors, il a apporté les dernières touches à son premier single, “Ca a le goût du sel”, un thème qui verra enfin le jour le vendredi 27 mars à 00h00 sur toutes les plateformes numériques.

C’est une chanson produite par David Santisteban, chanteur, auteur, compositeur et producteur de musique qui a remporté le prix Goya de la meilleure chanson originale pour “El Niño”, le film de Daniel Monzón. Il a une longue carrière professionnelle en tant que monteur de centaines de chansons, parmi lesquelles de nombreux singles issus de triomphes anciens tels que David Bisbal, Gisela, David Bustamante, Nuria Fergó, Sergio Rivero, Manuel Carrasco, Soraya Arnelas et Cepeda. Il a également travaillé avec d’autres artistes en dehors de la sphère “ OT ” tels que Pastora Soler, Antonio José, Vanesa Martín, María Parrado, India Martínez, Tamara, David DeMaría, Luis Fonsi et Sergio Dalma, entre autres.

Concert de célibataires à domicile

D’autre part, la chaîne de 24 heures de «OT» est à nouveau active pour continuer à divertir les abonnés du format pendant cette quarantaine. Roberto Leal a présenté, également depuis son domicile, la nouvelle programmation de la chaîne, avec des rééditions des trois dernières éditions et du contenu exclusif tous les jours à 16h00. Dimanche dernier, Javy Ramírez, Maialen, Nick Maylo, Eli Rosex, Anne Lukin et Rafa Romera ont organisé un concert gratuit en ligne où les fans pouvaient écouter en direct leurs artistes préférés interpréter les chansons qui sont déjà sur le marché, sauf Ariadna, qui en raison d’un revers n’a pas pu chanter. Jesús Rendón n’a pas eu le temps, du moins cette fois, depuis ses premières à la fin de la semaine. Cependant, il n’est pas exclu qu’il apparaisse bientôt sur la chaîne «OT 2020» pour le jouer en direct.

