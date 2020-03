Après deux semaines consécutives où il y avait trois concurrents sur la corde raide, dans le Gala 8 de ‘OT 2020’ seulement deux sont nominés et risquent de quitter l’Académie. Selon les utilisateurs de FormulaTV, l’expulsé sera Jésus, qui cumule 87% des voix, par rapport au faible pourcentage de Gèrard, qui ne dispose que de 13% des voix.

Jésus sera le septième expulsé de ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

C’est la première fois que les deux candidats font face à une nomination et il semble que non seulement ils savent clairement qui dira au revoir aux utilisateurs de FormulaTV, mais que Il y a aussi unanimité dans les réseaux sociaux, où ils appellent “l’homophobe” andalou Pour vos regrettables commentaires. Quand Ariadna a composé Rafa, Bruno et Gèrard, Jésus a publié: “Comme vous êtes dégoûtant avec votre barbe et votre maquillage, il est très rare de vous voir comme ça.”

“Le seul homme ici, c’est moi”, a osé affirmer ce jour-là. Quelques commentaires qui n’ont pas plu aux adeptes de l’opération Triunfo, que vous verrez comme dans Gala 8, Jésus interprète “L’âme dans l’air” par Alejandro Sanz. De son côté, Gèrard défendra “Brown Eyed Lover” d’Allen Stone pour lutter pour sa permanence dans le talent musical de La 1.

Le gala le plus féministe

Le gala 8 sera diffusé le 8 mars, c’est-à-dire la Journée internationale de la femme, et depuis «OT», ils voulaient revendiquer la lutte féministe à travers la distribution de chansons, avec des chansons comme “The Violet Door” de Rozalén ou “Girls Just Wanna Have Fun” de Cyndi Lauper. De plus, comme d’habitude, deux invités visiteront le plateau de Tarrasa et dans ce cas ce seront Nathy Peluso et Dora Postigo.

.