Jesús Vázquez se souvient de sa décision de quitter Telecinco encouragée par Penelope Cruz

Le 30e anniversaire de Telecinco a conduit Jesús Vázquez à être l’invité spécial de «Save me», où il a passé en revue sa carrière à la télévision et comment il a vécu ces décennies avec la chaîne Mediaset. En 1990, Vázquez et Penelope Cruz lui-même ont présenté l’un des premiers programmes diffusés, «Le cinquième mars».. Grâce à cette exposition, les deux ont pu se projeter dans leur carrière à la fois sur petit écran et au cinéma.

Jesús Vázquez se souvient de ses débuts dans «Save me»

Le présentateur a expliqué comment c’était de vivre cette expérience avec Cruz: “Elle était très gentille, très drôle et très coquine.” En outre, il a précisé qu’elle J’étais très clair que son but était d’agir et réussir sur grand écran. “La télé était pour elle un tremplin, Elle avait un représentant et m’a dit d’aller ensemble parce que j’étudiais aussi l’interprétation, mais je suis resté“, a souligné la curiosité des collaborateurs.

“J’étais très à l’aise ici, quand je suis entré dans un ensemble pour la première fois, je savais que c’était mon truc“, ainsi Vázquez a avoué la raison pour laquelle il n’est pas sorti de la main de l’actrice pour tenter de réussir au cinéma. Et c’est ce jour-là que le protagoniste a dit:” Viens avec moi. Sortons d’ici, que je veux être une actrice. Tu ne veux pas être acteur? Eh bien, allons-y avec Cristina Rota “, se référant à son représentant d’alors.

La décision du Galicien au début l’a amené à avoir une carrière réussie en tant que présentateur dans lequel il a déclaré avoir “répondu aux attentes professionnelles”. Il est très satisfait de tous les programmes qu’il a menés au cours de sa carrière: “J’ai réalisé des programmes très différents et je garde de bons souvenirs“, a-t-il reconnu.

Changement générationnel

Jesús Vázquez a assuré qu’il était très heureux de la première imminente de «Idol Kids», mais qu’il irait très bien les jeunes entrent à la télévision. “C’est ce que tu veux retirer?”, A demandé directement Paz Padilla. “Ce n’est pas qu’il veut se retirer, mais que après 30 ans, je veux commencer à dépenser mon argent avant d’avoir 80 ans, sans enfants ni quoi que ce soit dont je veux profiter avant de grandir “, a répondu franchement le présentateur.

