“J’étais en colère qu’on me le donne”

Après l’Équateur du programme, ‘OT 2020’ affronte la semaine avant le Gala 9 avec Gèrard et Hugo nominés et une série de problèmes qui n’a laissé personne indifférent. Samantha est enthousiasmée par “Milionària”, de Rosalía, et Bruno semble dans sa sauce avec “Je veux avoir ta présence” de la Sécurité sociale; mais comme dans la vie, il ne pleut jamais du tout.

Eva se soulage avec Nia à l’Académie de ‘OT 2020’

Eva a eu la chance “Aujourd’hui la bête dîner à la maison”, thème de Zahara qui est devenu un hymne contre le machisme, le ventre à louer et le cynisme politique. Cependant, la galicienne ne semble pas satisfaite de la chanson et l’a donc transférée à ses compagnons. “Ça ne me correspond pas avec ma voix”, a-t-il déploré en parlant avec Nia Correia. “J’étais en colère qu’ils m’aient donné cette chanson, c’est très cool, c’est Zahara, je l’admire beaucoup, mais ils ne m’ont pas mis de chanson lente depuis que je suis ici. Chaque fois que je porte quelque chose de lent, ils me le mettent en espagnol et c’est un type de rouleau qui ne me convient pas. Je vois ma nomination très claire“, il est tombé au point de pleurer.

-Cette chanson dit des choses super absurdes

-Je ressemble à un dessin animé

-Je cherche vraiment des voix à faire, c’est de casser

-Quelle voix dois-je mettre?

Eva n’a pas sa propre voix? Si vous ne pouvez pas imiter la voix originale, vous ne pouvez pas chanter? Le programme # DirectoAcademia10M pic.twitter.com/f7q8uTtpC7

– Roma Mel (@ RomaMel1) 10 mars 2020

Nia a essayé de réconforter son partenaire en faisant appel à l’esprit du concours, qui est toujours à la recherche de polyvalence: “Plusieurs fois, nous devrons chanter des choses que nous n’aimons pas.” Cependant, la Corogne n’a pas quitté sa boucle: “Cette chanson dit des choses super absurdes, pas absurdes, mais des mots qui me paraissent drôles. Je ressemble à un dessin animé “, a-t-elle dit, incertaine de chanter à nouveau en espagnol:” Je ne suis pas capable “.

Rencontre rassurante avec Zahara

Le lendemain matin, Zahara a suivi un cours d’histoire de la musique avec les candidats et, conscient de la situation, il étreint chaleureusement Eva: “Tu souffres un peu, je sais“a déclaré le professeur après lui avoir rappelé que cette semaine, il avait une de ses chansons.” Mais ce n’est pas pour vous “, a déclaré le triomphe.” Je sais, mais Ivan Labanda vous aidera beaucoup cette semaine “, a déclaré Zahara.

