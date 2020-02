“J’étais un an sans quitter la maison”

Nia s’est effondrée dans “ OT 2020 ” et n’a pas pu arrêter de pleurer à cause de sa peur du temps qui passe et de la difficulté à assimiler le fait que chaque semaine, elle devra dire au revoir à l’un de ses compagnons d’aventure. Maialen a essayé de la réconforter et d’expliquer qu’il est parfaitement normal qu’elle soit “déprimée” et en a profité pour être honnête avec elle, Flavio et Anaju au sujet de sa santé mentale par le passé: “Vous me connaissez très bien, mais j’étais dans la merde. J’avais de l’agoraphobie, j’ai passé un an sans quitter la maison”.

Maialen est honnête avec ses collègues de ‘OT 2020’

La chanteuse a expliqué que sa tête a “explosé” et que souffrait régulièrement de crises de panique et de crises d’anxiété. Mai a raconté l’épisode qui l’a obligée à s’enfermer dans sa maison pendant longtemps et l’a convaincue de recourir à une aide psychologique: “Un jour, j’ai eu une crise d’anxiété et j’ai commencé à courir dans la rue parce que je pensais que quelqu’un me suivait avec un couteau. “

Maialen a également avoué ses craintes avant d’entrer à l’Académie. Le triomphant se demandait continuellement: “Comment vais-je dormir avec 15 personnes si je suis autiste?”. De plus, il reconnaît que pendant son séjour à l’hôtel avant le début du concours, “il avait mille doutes” et était inquiet de voir le reste des futurs candidats si sûrs de la manière d’orienter leur carrière musicale ou de la façon dont ils souhaitaient orienter leur vie.

Vous doutez du single?

L’organisation de ‘OT 2020’ a confirmé que Javy ne sera pas le seul à pouvoir enregistrer son premier single au sein de l’Académie, puisque à cette liste de chanceux Hugo pourra s’ajouter avec “Demons”, Anne avec “Salté”, Maialen avec “Oxytocin” et Bruno avec un thème toujours sans nom. Mais lorsqu’ils ont communiqué la nouvelle aux concurrents, les adeptes de «l’opération Triunfo» ont détecté que Maialen n’était pas enthousiaste à l’idée.

C’est alors que Noemí Galera a expliqué sur Twitter qu’il n’est pas obligatoire que les candidats de talent musical acceptent la proposition de produire leurs chansons lors de leur passage au concours, car ils n’ont aucun contrat musical avec Universal. “Si Maialen ne veut pas, cela ne se fera pas. Il a le droit de décider quoi faire de son sujet”, a expliqué le directeur de l’Académie.

.