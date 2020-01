«Jett» annulé ou renouvelé pour la saison 2 – Cinemax pour mettre fin aux originaux

HISTOIRES CONNEXES

Le drame criminel de Carla Gugino, Jett, cherche officiellement un nouveau foyer pour la saison 2, suite à l’annonce que Cinemax ne produira plus de séries originales.

Mercredi, lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, le responsable du contenu de HBO Max, Kevin Reilly, a confirmé que Cinemax ne poursuivrait aucune autre programmation originale.

“Je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu’il n’y ait plus de production Cinemax Originals à l’avenir”, a déclaré Reilly. “Je pense qu’ils voient les émissions qui sont déjà diffusées, mais nous n’allons pas les produire en soi.”

Michael Quigley, vice-président exécutif des acquisitions de contenu et de la stratégie pour HBO Max, a ensuite confirmé que «nous ne prévoyons pas de transférer le contenu Cinemax» au prochain service de streaming de WarnerMedia. Au lieu de cela, Quigley a suggéré que Cinemax resterait une plaque tournante pour les films plutôt que pour les séries originales.

Dans la foulée de cette annonce, Gugino a confirmé jeudi sur Instagram que Jett – qui n’avait pas encore été renouvelé par Cinemax – est à la recherche d’une nouvelle plateforme.

“Beaucoup d’entre vous qui ont adoré la série (merci) ont demandé (et attendu TRÈS patiemment je pourrais ajouter) des informations sur la saison 2”, a écrit Gugino. “Je suis resté silencieux en attendant la nouvelle officielle que Cinemax ne fera plus de programmation originale. Et maintenant c’est le cas. Un développement très inhabituel et imprévu à coup sûr. Soooooo, je voulais vous faire savoir personnellement que la chasse à une nouvelle maison pour #JETT est en marche. “

Jett incarne Gugino dans le rôle de Daisy «Jett» Kowalski, une voleuse de classe mondiale qui est contrainte de retourner dans une vie de crime juste après sa sortie de prison. La finale de la saison 1 a été diffusée le 9 août 2019.

Le drame policier de Cinemax, Warrior, avait déjà été renouvelé pour la saison 2 en avril, bien qu’il ne soit plus clair si la deuxième diffusion sera diffusée sur ce réseau. Strike Back, quant à lui, entamera sa septième et dernière saison le vendredi 14 février.

