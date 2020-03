Jette un peu d’ombre, puis se concentre sur ce qui est important

Taylor Swift a finalement rompu son silence à propos de l’enregistrement complet des appels téléphoniques avec Kanye West qui a fuité en ligne et a raconté une histoire totalement différente de la version éditée que tout le monde avait déjà entendue. La remarque de Swift à ce sujet était brève, mais elle a fait une fouille adéquate et une fois qu’elle a eu l’attention de tout le monde, elle s’est concentrée sur la demande d’aide pour le soulagement des coronavirus (COVID-19).

Fuite de l’appel téléphonique de Swift et West

L’appel téléphonique complet de Swift et West a été divulgué en ligne, donnant plus de contexte autour de la conversation qu’ils ont eue sur sa chanson “Famous”. Lorsque l’appel édité a atterri pour la première fois en ligne, il semblait que Swift lui avait donné son approbation pour les paroles de la chanson dont il avait discuté avec elle, mais l’appel complet ne s’est pas tout à fait déroulé de la même manière.

La transcription de l’appel téléphonique de 25 minutes fournit le contexte, car West ne lui a pas du tout lu la ligne “J’ai rendu cette b * tch célèbre”. Swift lui a dit: “Je pensais que ça allait être comme,” Ce stupide connard stupide “, mais ce n’est pas le cas.”

Quand il lui a dit qu’il considérait la phrase: «Je l’ai rendue célèbre», elle a répondu: «Eh bien, que vais-je faire à ce sujet?»

Swift a répondu et a fait une demande

En réponse, Swift a donné des indices subtils selon lesquels elle était heureuse que tout le monde ait finalement eu l’intégralité de l’histoire – pas avec un commentaire complet sur la fuite mais plutôt en aimant certains messages Tumblr à ce sujet.

Maintenant, elle fait savoir à tout le monde ce qu’elle ressent à ce sujet, en s’amusant un peu en s’amusant et en jetant de l’ombre rapide avant d’utiliser son commentaire comme une occasion de rassembler des dons à des organisations pour des secours pendant la pandémie. Si intelligent.

Dans ses histoires Instagram, elle a d’abord répondu à l’appel. «Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense des séquences vidéo qui ont fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de cet appel (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un a édité et manipulé afin de encadrez-moi et mettez-moi, ma famille et mes fans en enfer pendant 4 ans)… », a-t-elle écrit.

Swift a poursuivi: “BALAYEZ pour voir ce qui compte vraiment”,

avec un lien vers le COVID-19

Fonds d’intervention coordonné par l’Organisation mondiale de la santé, le

Fondation des Nations Unies et Fondation suisse de philanthropie.

Swift a écrit: «L’Organisation mondiale de la santé et Feeding America sont quelques-unes des organisations auxquelles j’ai fait un don. Si vous en avez la possibilité, joignez-vous à moi pour faire un don pendant cette crise. »

Kim Kardashian West a réagi

Kim Kardashian West n’a pas non plus commenté l’appel divulgué, mais a donné un aperçu de ses réflexions sur la question, aimant un post sur Twitter qui en disait long. Un utilisateur de Twitter a publié une photo de Kardashian West et a écrit: «La vidéo n’a rien montré de nouveau. Nous le savions tous. Je suis tellement confus en ce moment. ”

Pendant ce temps, un mouvement Twitter pour annuler West a commencé, avec des commentaires tels que: «Attendez donc que vous me disiez que Taylor Swift était innocent depuis le début et que Kanye West est une poubelle? #KanyeWestIsOverParty. ”