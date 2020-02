Jeu d’aventure d’horreur coréen «Silent World» en route vers Switch et PC 19 mars

Si vous recherchez plus de jeux d’horreur coréens, l’éditeur CFK et le développeur GniFrix ont ce qu’il vous faut en mars. Silent World sortira sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop et PC via Steam le 19 mars. Les précommandes Nintendo eShop débuteront le 12 mars.

«Silent World est un jeu d’aventure d’horreur avec une humeur sombre et une évasion palpitante. Le seul survivant doit traverser le monde ruiné par la guerre nucléaire.

La guerre nucléaire a transformé le monde en un pandémonium plein de mutants hostiles. Le joueur conduit le survivant seul dans l’obscurité, en utilisant des commandes limitées telles que marcher et se cacher. Aidez le survivant à échapper au danger.

Tout le monde et tout le monde peuvent profiter des scènes remplies de fond sombre et sombre, de la musique effrayante et de divers puzzles. Le seul espoir est un match – utilisez sa lumière pour vous frayer un chemin dans la noirceur sans fin. »