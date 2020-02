Jeu de société à venir ‘Hocus Pocus: The Game’ vous met contre les Sanderson Sisters

De Ravensburger, les créateurs du jeu de société Jaws de l’année dernière, vient cette année un tout nouveau jeu de société qui vous permettra de combattre les sœurs Sanderson à Salem, dans le Massachusetts.

Annoncé par ComicBook.com aujourd’hui, Hocus Pocus: le jeu se dirige cette année!

Le site détaille le jeu de table, «Deux à six joueurs travailleront ensemble pour arrêter les sorcières Sanderson avant de pouvoir créer une méchante potion. Le nouveau jeu propose de délicieuses illustrations fantastiques des sœurs Sanderson et d’autres personnages du film, un jeton Binx en bois et des sorts, citations et potions tirés tout droit du film. »

Vous pouvez vous attendre à combattre les sinistres sorcières de Salem dans Août 2020.