Jeu d’horreur psychologique «Un jour tu reviendras» arrive sur PC le 14 avril

CBE Software a annoncé aujourd’hui que son jeu d’horreur psychologique basé sur le récit Un jour tu reviendras sera lancé sur PC via Steam le 14 avril. Les versions Xbox One et PlayStation 4 devraient être développées plus tard cette année.

Pour célébrer l’annonce, l’équipe a publié une nouvelle bande-annonce montrant le gameplay, ainsi que quelques-unes des horreurs que vous rencontrerez dans le jeu.

Dans Someday You’ll Return, vous incarnez Daniel, un père à la recherche de sa fille fugitive, Stela. En essayant de la retrouver, vous êtes obligé par les événements de retourner dans les anciennes forêts moraves. Un endroit où vous avez juré de ne jamais revenir.