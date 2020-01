Jeune homme sort et se heurte à Keanu Reeves jetant de la crème glacée sur le trottoir

Sans aucun doute, l’un des noms que nous avons le plus entendu l’année dernière était celui de Keanu Reeves, et ce n’est pas pour moins parce que c’était dans plusieurs films à succès, parce que il a joué à nouveau John Wick dans le troisième opus de cette franchise et est apparu en tant que Duke Caboom dans Toy Story 4. Il deviendrait plus tard une célébrité virale, mais maintenant il revient aux nouvelles pour quelque chose de beaucoup plus simple.

Il s’avère que depuis quelques jours une vidéo très particulière a circulé sur les réseaux sociaux, car on y voit le protagoniste de Matrix faire quelque chose que tous les simples mortels peuvent aussi faire, donne-nous une glace. Tout cela s’est passé à Alameda, en Californie, quand un fan a réalisé que le bon Keanu quittait un célèbre magasin de crème glacée.

La chose la plus étrange de toutes était qu’au lieu de monter dans la voiture de luxe – que nous pensons qu’il a – et d’aller directement dans son manoir, l’acteur s’est assis très heureux sur l’un des trottoirs près de l’établissement et a décidé d’y finir son cornet de crème glacée. Voir cette scène bizarre (on dit bizarre parce que qui allait penser que Keanu a fait ça), Une jeune femme a décidé de l’enregistrer à ce moment particulier.

Evidemment cette fille ne pouvait pas manquer l’occasion de prendre une photo avec M. Reeves (faisant la pose typique qui est également devenue virale), après la fin de cette délicieuse crème glacée, bien sûr. Il y a eu un petit débat entre certaines personnes, qui ont dit que ils devraient donner à M. Reeves une chance afin qu’il puisse manger comme manda Diosito, sans être enregistré Allez-y, mais il ne fait aucun doute que c’est l’une de ces cartes postales les plus étranges que nous ayons vues Neo lui-même.

Et c’est là que nous nous demandons, qu’auriez-vous fait? Auraient-ils enregistré Keanu Reeves alors que cette fille ou cet avion aurait attendu la fin pour pouvoir prendre une photo avec cette idole? Nous les lisons …