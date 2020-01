Jeune M.A. taquine les barres dures dans la nouvelle vision 2020 de Banger

Le jeune M.A est en train de claquer.



Le jeune M.A. a déjà entamé la nouvelle décennie avec un sérieux élan. En tant que première invitée répertoriée sur Music To Be Murdered By d’Eminem, le rappeur new-yorkais lance “Unaccomodating” avec quelques bars gonflés. Maintenant, Young M.A.est de retour à la normale, se rendant sur Instagram pour prévisualiser un prochain banger du nom de “2020 Vision”, apparemment produit par Mike Zombie.

Paras Griffin / .

“Tout de suite, j’arrive dans le sac”, lance-t-elle dans les premiers bars, prenant un banger hypnotique. “Le plan est de tripler mon argent et de chier sur mon passé / j’ai dû mettre un verrou sur mon cœur car l’amour ne dure pas.” En peu de temps, elle accélère avec de nouveaux plans fous, le charisme en haut. “De l’argent neuf mais je reviens à mes anciennes habitudes”, crache-t-elle, tout sauf en claquant. “Toujours un capuchon n *** a, je dois encore obtenir les ailes de poulet avec le lo mein.”

S’engageant à abandonner la version complète après cent mille commentaires, M.A. semble bien placé pour une course monumentale. Même si elle a récemment déposé un album dans HerStory In The Making, il faut toujours frapper pendant que le fer est chaud. Avez-vous hâte de découvrir de nouveaux bars de Young M.A?

