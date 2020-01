Jeune spécial musical de Frankenstein sur ABC – / Film

Publié le mercredi 8 janvier 2020 par Fred Topel

Mel Brooks a réussi à adapter son film Jeune Frankenstein comme une comédie musicale de Broadway. ABC a eu du succès avec The Little Mermaid Live, suivant des réseaux comme NBC et FOX faisant des comédies musicales en direct de Hairspray, Grease, Rocky Horror et Rent. Maintenant, Brooks fait équipe avec ABC pour amener la comédie musicale Young Frankenstein à ABC.

Lors de ses annonces à la direction de Television Critics Association, la présidente de ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré que Young Frankenstein serait sur ABC à l’automne pour Halloween. Au cours de sa séance de questions-réponses, elle a déclaré que Brooks avait l’intention d’utiliser le format de télévision pour ajouter à l’émission.

“Nous avons parlé à Mel de Young Frankenstein”, a déclaré Burke. «Ce qu’il nous a dit, c’est quand il regardait la comédie musicale, la comédie musicale de Broadway, il a été frappé par le fait qu’il était mieux servi pour la télévision. Il a littéralement dit que cela appartenait à la télévision. C’est pourquoi il nous a parlé. Nous allons prendre des éléments de la comédie musicale de Broadway et des leçons qu’il a tirées de cela et les élargir à la télévision. »

Le film de 1974 Young Frankenstein était la parodie de Brooks des films de James Whale Frankenstein. Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Khan, Cloris Leachman et Teri Garr ont joué avec un camée de Gene Hackman en tant qu’aveugle. Le film était déjà un classique lorsque Brooks l’a adapté pour la scène, avec des répliques comme “Remettez la bougie” et l’obsession de Frankenstein pour la prononciation de son nom.

La comédie musicale de Brooks a ouvert ses portes en 2007 à Broadway et a fait une tournée deux ans plus tard. Il a été nominé pour trois Tonys.

Burke a ajouté que la comédie musicale en direct s’inscrit dans l’accent croissant mis par ABC sur la programmation en direct. Ils prévoient d’avoir un événement en direct chaque mois, que ce soit une remise de prix, le NFL Draft, un épisode en direct de The Conners le 11 février (la nuit de la primaire du New Hampshire), plus d’événements Live In Front of a Studio Audience et Nik Wallenda cascades en direct.

Burke s’attend à ce que des talents de premier plan se présentent pour des rôles dans Young Frankenstein. The Little Mermaid Live a joué avec Auli’i Cravalho, Queen Latifah et Shaggy. Des stars comme Jamie Foxx, Viola Davis, Woody Harrelson et Marisa Tomei ont joué Live in Front of a Studio pour ABC.

“Nous sommes de grands fans de Mel comme tout le monde à travers le pays”, a déclaré Burke. “Attendez-vous à ce que les grandes stars s’alignent pour travailler avec Mel comme elles l’ont fait avec le légendaire Norman Lear.”

