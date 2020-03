Jeux olympiques d’été reportés, retardés par le coronavirus – Tokyo 2020

HISTOIRES CONNEXES

Les Jeux olympiques d’été de cette année sont la dernière victime de l’épidémie mondiale de coronavirus: la compétition internationale a été officiellement reportée en raison de la pandémie.

Les jeux devaient se dérouler à Tokyo du 24 juillet au 9 août, NBC gérant tous les droits de diffusion via le réseau Peacock et ses chaînes sœurs. Mardi, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré aux journalistes qu’il était parvenu à un accord avec le Comité international olympique pour retarder les jeux d’un an environ. Au plus tard, ils auront lieu à l’été 2021, bien qu’un calendrier plus précis n’ait pas été annoncé.

La commission exécutive du CIO a annoncé le 22 mars son intention d’intensifier la planification de ses scénarios pour les Jeux olympiques d’été, mais a souligné que l’annulation n’était «pas à l’ordre du jour». Le lendemain, Dick Pound, membre du CIO, a déclaré à USA Today que «le report a été décidé», avec un passage à 2021, le scénario le plus probable.

L’épidémie mondiale de coronavirus continue d’affecter les émissions et les événements télévisés, avec plus de 40 000 cas signalés aux États-Unis et plus de 100 émissions télévisées arrêtant la production. Rien que dans le monde du sport, la NBA a suspendu sa saison en cours après que le joueur des étoiles Rudy Gobert se soit révélé positif pour le virus COVID-19, et la LNH a emboîté le pas le lendemain; La Ligue majeure de baseball a repoussé le début de la saison régulière pendant au moins deux semaines et a annulé l’entraînement printanier; et la NCAA a annulé le tournoi annuel de basketball universitaire March Madness masculin, ainsi que tous les autres championnats d’hiver et de printemps.

