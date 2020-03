«Jeux sans frontières», le «Grand Prix» européen de Mediaset, ouvre le lundi 23 mars

Mediaset a passé plusieurs mois à garder dans la manche «Jeux sans frontières», la nouvelle version d’un concours de tests mythique qui a réuni plusieurs pays européens dans la compétition. Le format a déjà été dévoilé lors du paiement chez Mitele Plus début janvier et le groupe audiovisuel a déjà fixé une date pour sa première ouverte.

Lara Álvarez et Joaquín Prat présentent «Jeux sans frontières»

Lancement des Jeux sans frontières le lundi 26 mars sur Telecinco. Bien qu’il ait d’abord acquis le nom d ‘«Eurogames», Mediaset a finalement décidé de rendre le titre avec lequel il est connu depuis 1965. L’édition 2019, dirigée dans notre pays par Lara Álvarez et Joaquín Prat, C’est la cinquième participation de l’EspagneParce qu’en 1992, la télévision espagnole a pris sa retraite pour programmer sur son grill «Grand Prix», une version similaire seulement qu’au lieu de concurrencer les peuples européens, les peuples espagnols ont concouru.

La compétition européenne a été active de 1965 à 1982, puis a repris de 1988 à 1999. 20 ans plus tard, plusieurs pays ont décidé de miser à nouveau sur ce format qui cherche à unir les valeurs européennes. L’Espagne a participé en 1988, 1990, 1991 et 1992, remportant l’une de ces quatre occasions lorsque Jaca a remporté la victoire en 1990.

Quatre villes espagnoles, pour la victoire

Le retour de “ Jeux sans frontières ” a été enregistré en Italie en septembre 2019, où Prat et Álvarez ont voyagé. L’Espagne rivalise avec l’Italie, l’Allemagne, la Grèce, la Russie et la Pologne pour avoir remporté la victoire dans les six tranches de 80 minutes qui composent l’édition. Les villes espagnoles qui ont participé sont Ciudad Rodrigo (Salamanque), Mérida (Estrémadure), Monfonrte de Lemos (Lugo) et Astorga (León).

