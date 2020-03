Jeux vidéo mobiles pour lutter contre l’ennui en quarantaine | Instagram

Les jours d’isolement se sont passés de plus en plus lentement et chaque fois que des millions de personnes en quarantaine sont laissées sans le faire, c’est pourquoi nous en énumérons quelques-unes jeux que vous pouvez jouer depuis votre téléphone portable passer un bon moment.

Films, séries, bricolages, lecture, font partie des les activités cela peut être fait enfermé dans le casa, mais il y a aussi les jeux sur nos téléphones portables et c’est qu’ils sont des milliers mais ils ne semblent pas tous être aussi bons.

Dans cette liste, vous saurez jeux de loisir plus amusant pour passer un bon moment:

Gorogoa: Dans ce jeu, les joueurs doivent mettre les illustrations en ordre tout en regardant l’histoire d’un jeune homme qui devient de plus en plus compliqué. Il est uniquement disponible pour IOS.

Florence: BAFTA vainqueur du meilleur jeu vidéo mobile, raconte l’histoire de Florence, un jeune homme qui tombe amoureux pour la première fois d’un violoncelliste jusqu’à ce que les choses se compliquent. Disponible pour IOS et Android.

Monument Valley: Ce sont des puzzles combinés avec des structures géométriques. Disponible pour IOS et Android.

Tangle ToweR: Une excellente combinaison de puzzles et de scènes de crime avec des détails et des histoires approfondis. Disponible uniquement pour IOS.

Kami 2: Il est basé sur des silhouettes faites de triangles aux couleurs vives et joue avec la technique de l’origami avec plus de 100 niveaux et est une excellente méthode de relaxation. Disponible pour IOS et Android.

Sayonara Wild Hearts: Il est basé sur la musique et raconte l’histoire d’une jeune fille dans un paysage surréaliste. Disponible uniquement pour IOS.

Tetris: Le classique a sa propre version sur les téléphones portables et, même si cela peut sembler très simple, c’est une excellente adaptation du titre qui a presque 40 ans. Disponible pour IOS et Android.

Asphalt 9 Legends: Offre une grande variété de véhicules et de pistes qui sont déverrouillés à mesure que vous progressez et collectez des points. Disponible pour IOS et Android.

