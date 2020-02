Jhené Aiko annonce la date de sortie de “Chilombo”

Chilombo arrive.

Jhené Aiko a annoncé une date de sortie pour son troisième album très attendu, qui arrivera le 6 mars via Def Jam. Elle a également révélé la superbe couverture illustrant une photo en gros plan d’elle-même portant un cache-tête jaune.

Chilombo est le nom de famille du chanteur, Jhené Aiko Efuru Chilombo, et signifie bête sauvage. L’album, qui «célèbre son entrée dans son pouvoir personnel», se compose de styles libres qui ont eu lieu sur la grande île d’Hawaï, où l’arrière-grand-mère de Jhené est née. Jhené s’est inspiré des magnifiques et puissants volcans de l’île, qui les ont visités au fil des ans.

«Le volcan est la bête. La bête est Chilombo. Je suis Chilombo », a déclaré Jhené.

Contrairement à son album Trip Gold certifié en 2017, qui détaille le processus de deuil, Chilombo trouve Jhené embrassant sa force et son pouvoir, et s’imposant en tant que femme, créatrice et guérisseuse.

“Si Sailing Soul (s), Sail Out, Souled Out et Trip ont eu un bébé, Chilombo”, avait-elle précédemment déclaré aux fans.

Jhené a étudié la pratique de la guérison sonore et a intégré des bols chantants en cristal alchimie sur chaque piste. Elle espère présenter à ses fans le son comme une forme de guérison à travers ce qu’elle appelle un «mantra moderne».

Chilombo a déjà donné naissance à trois singles, le «Triggered» certifié «Platine», «None of Your Concern» avec Big Sean, et «P * $$ y Fairy (OTW)», pour lesquels elle a récemment publié une vidéo «super propre».