Jhené Aiko annonce l’album et la date de sortie de “CHILOMBO” lors d’une vidéo pop-up

C’est la saison de Jhené.



C’est la nouvelle que tous les fans de Jhené Aiko attendaient: la chanteuse sort un nouveau projet. Jhené partage régulièrement des singles dont “Triggered (freestyle)”, “Sativa” avec Rae Sremmurd, “P * $$ y Fairy (OTW)” et “Trigger Protection Mantra”. Elle n’a pas hésité à partager sa musique – avec ses hauts et ses bas – avec le monde, et maintenant l’oiseau chanteur de L.A. livre son prochain projet intitulé CHILOMBO.

Charley Gallay / Intermittent / .

Mardi 28 janvier, Jhené a partagé la vidéo pop-up de “P * $$ y Fairy (OTW)” – une chanson qui sera incluse dans son prochain album – où des faits aléatoires sur le visuel sont partagés pendant la lecture. Il y avait des morceaux sur l’endroit où la vidéo a été filmée, qui sont les producteurs et les chorégraphes, et même comment l’inspiration derrière la chanson est venue de Jhené demandant “à son petit ami,” Voulez-vous une visite de la fée p * ssy ce soir? ” Nous vous voyons, Big Sean.

Après avoir partagé que Jhené a trois chats, la chanteuse a clôturé la vidéo pop-up en annonçant que CHILOMBO, l’album qui porte son nom de famille légal, arrivera en février. Attendez-vous à un déploiement massif de Jhené dans les prochaines semaines alors que nous en apprendrons plus sur son prochain album, mais en attendant, consultez la vidéo pop-up “P * $$ y Fairy (OTW)” de la chanteuse ci-dessous.

