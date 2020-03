Jhene Aiko annonce sa tournée «The Magic Hour»

Tout juste sortie du partage de la tracklist «CHILOMBO», Jhene Aiko trace sa tournée de printemps et d’été.



La saison de Jhene Aiko approche bientôt alors qu’elle s’apprête à sortir son prochain projet, Chilombo. Elle a taquiné le projet au cours des derniers mois et a récemment publié la vidéo de “Pu $$ y Fairy (OTW)”. Le projet devant sortir la semaine prochaine, la chanteuse s’apprête à entamer une tournée nord-américaine pour soutenir le projet. Débutant à Boston le 1er mai, elle se rendra dans des villes à travers le Canada et l’Amérique. La tournée se termine dans les Caraïbes le 27 juin au Saint Kitts Music Festival. Elle touchera également la route dans des villes comme New York, Toronto, Houston, Philadelphie, Los Angeles, Vancouver et plus encore.

Jetez un œil aux dates ci-dessous.

1er mai / Boston, MA / Orpheum Theatre

2 mai / New York, NY / Radio City Music Hall

3 mai / Washington, DC / Echostage

5 mai / Norfolk, Virginie / The NorVa

6 mai / Richmond, VA / The National

8 mai / Los Angeles, Californie / Lovers & Friends Music Festival *

9 mai / Los Angeles, Californie / Lovers & Friends Music Festival *

11 mai / Nashville, TN / Marathon Music Works

13 mai / Atlanta, GA / Fox Theatre

14 mai / Orlando, Floride / Hard Rock Live

15 mai / Gulf Shores, AL / Festival Hangouts *

17 mai / Miami, FL / The Fillmore

19 mai / La Nouvelle-Orléans, LA / The Orpheum Theatre

20 mai / Houston, TX / Revention Music Center

22 mai / Dallas, TX / The Bomb Factory

23 mai / Austin, TX / ACL Live au Moody Theatre

24 mai / San Antonio, TX / Tobin Center

26 mai / Denver, CO / Mission Ballroom

29 mai / Phoenix, AZ / Théâtre chapiteau

30 mai / Las Vegas, NV / The Chelsea at The Cosmopolitan

1 juin / Los Angeles, Californie / Théâtre grec

5 juin / Vancouver, C.-B. / Malkin Bowl

6 juin / Seattle, WA / Marymoor Park

8 juin / Portland, OR / Roseland Ballroom

11 juin / San Francisco, Californie / The Warfield

16 juin / St Paul, MN / Myth Live

17 juin / Chicago, IL / The Chicago Theatre

18 juin / Détroit, MI / The Maçonnique

20 juin / Philadelphie, Pennsylvanie / Franklin Music Hall

21 juin / Toronto, ON / Queen Elizabeth Theatre

24 juin / Raleigh, Caroline du Nord / The Ritz

25 juin / Charlotte, Caroline du Nord / The Fillmore

27 juin / Saint Kitts / Festival de musique de Saint-Kitts *

