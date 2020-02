Jhené Aiko annonce «The Magic Hour Tour»

Préparez-vous pour «The Magic Hour».

Avant son prochain album, Jhené Aiko a annoncé les dates d’une tournée nord-américaine. Le trek de 33 dates débute le 1er mai à Boston et parcourt les États-Unis et le Canada, avec des arrêts à New York, Atlanta, Miami, Houston, Vancouver et Chicago. La chanteuse R&B se produira également au Lovers & Friends Festival les 8 et 9 mai à Los Angeles avant de terminer le 27 juin au St. Kitts Music Festival.

Des invités spéciaux, la reine Naija et Ann Marie, la rejoindront au cours de la course de deux mois.

La tournée vient en soutien au troisième album de Jhené, Chilombo, qui arrivera le 6 mars. L’ensemble de 20 titres comprend des apparitions de Nas, Future, Miguel, H.E.R., John Legend, Ab-Soul, Ty Dolla $ ign, et plus encore.

Les billets seront disponibles en prévente à partir de vendredi à 10 h, heure locale. Voir les dates ci-dessous.

Les dates de la tournée de Magic Hour

1er mai – Boston, MA – Orpheum Theatre

2 mai – New York, NY – Radio City Music Hall

3 mai – Washington, DC – Echostage

5 mai – Norfolk, Virginie – The Norva

6 mai – Richmond, VA – Le National

8 mai – Los Angeles, Californie – Lovers & Friends Music Festival *

9 mai – Los Angeles, Californie – Lovers & Friends Music Festival *

11 mai – Nashville, TN – Marathon Music Works

13 mai – Atlanta, Géorgie – Fox Theatre

14 mai – Orlando, Floride – Hard Rock Live

15 mai – Gulf Shores, AL – Hangout Festival *

17 mai – Miami, FL – The Fillmore

19 mai – La Nouvelle-Orléans, LA – The Orpheum Theatre

20 mai – Houston, TX – Revention Music Center

22 mai – Dallas, TX – The Bomb Factory

23 mai – Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre

24 mai – San Antonio, TX – Tobin Center

26 mai – Denver, CO – Mission Ballroom

29 mai – Phoenix, AZ – Marquee Theatre

30 mai – Las Vegas, NV – Chelsea Theatre at The Cosmo

1er juin – Los Angeles, Californie – The Greek Theatre

5 juin – Vancouver, BC – Malkin Bowl

6 juin – Seattle, WA – Marymoor Park

8 juin – Portland, OR – Roseland Ballroom

11 juin – San Francisco, Californie – The Warfield

16 juin – St Paul, MN – Myth Live

17 juin – Chicago, IL – The Chicago Theatre

18 juin – Détroit, MI – The Maçonnique

20 juin – Philadelphie, Pennsylvanie – Franklin Music Hall

21 juin – Toronto, ON – Queen Elizabeth Theatre

24 juin – Raleigh, Caroline du Nord – The Ritz

25 juin – Charlotte, NC – The Fillmore

27 juin – Saint Kitts – Festival de musique de St. Kitts *