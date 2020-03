Jhené Aiko célèbre la soirée de sortie de “Chilombo” avec Big Sean & Kehlani

“Chilombo” de Jhené Aiko sort dans les rues en quelques jours, la chanteuse a donc été rejointe par ses proches pour célébrer la sortie de l’album.



Quelques jours avant sa sortie sur CHILOMBO, Jhené Aiko a organisé une soirée d’écoute pour sa famille et ses amis. L’oiseau chanteur a été rejoint par son petit ami Big Sean et sa fille Namiko, ainsi que quelques-uns de ses camarades, dont la reine Naija et Kehlani. Jhené était magnifique dans une robe à motifs multiples et il y avait beaucoup de photos partagées sur les réseaux sociaux qui montraient que la chanteuse prenait le temps de poser pour autant de photos que possible.

À un moment donné dans la soirée, Jhené et son père ont même fait une petite danse ensemble alors qu’ils groovaient sur l’une de ses nouvelles chansons. Le shindig privé de Los Angeles suit la sortie récente de Jhené “Happiness Over Everything (H.O.E.)” avec Miguel et Future. La piste a pris de l’ampleur ces derniers jours et les fans attendent avec impatience ce que Jhené a encore en réserve pour Chilombo.

Pendant ce temps, Jhené a récemment discuté avec Billboard de son album et a partagé que les auditeurs vivront ce qu’elle pense être la guérison des bols sonores. “Évidemment, il y a d’autres instruments, et ce n’est pas [solely] un album de guérison – les bols étaient juste un composant que je voulais ajouter parce que c’est quelque chose avec lequel je vais de l’avant “, a-t-elle déclaré.” Vous verrez beaucoup plus de moi posséder cela. “Découvrez quelques photos et des vidéos de la sortie de l’album Chilombo de Jhené Aiko ci-dessous.

.