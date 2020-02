Jhené Aiko dévoile la liste des titres de «Chilombo»

Jhené Aiko a dévoilé la tracklist parsemée d’étoiles de son troisième album Chilombo, qui présente certains des plus grands noms du hip-hop et du R&B.

En plus de Big Sean sur «None of Your Concern», les 20 titres comprennent des apparitions de H.E.R., John Legend, Ab-Soul, Ty Dolla $ ign et son père, le Dr Chill. Future et Miguel se joignent à la chanteuse de L.A. sur “Happiness Over Everything (H.O.E.)”, tandis que les légendaires invités Nas sur “10K Hours”.

Chilombo, qui est le nom de famille du chanteur et signifie bête sauvage, a déjà donné naissance à un trio de célibataires – les certifiés platine «Triggered», «None of Your Concern» et «P * $$ y Fairy (OTW)».

L’album, qui «célèbre son entrée dans son pouvoir personnel», se compose de styles libres qui ont eu lieu à Hawaï où l’arrière-grand-mère de Jhené est née. Elle explore la pratique de la guérison sonore en incorporant des bols chantants en alchimie de cristal sur chaque piste qui visent à stimuler différents chakras.

“Je fais de la musique à des fins de guérison, pour moi-même”, a déclaré Jhené à Essence. «C’est comme la journalisation ou quand les gens peignent. C’est une sorte d’évasion. Cela transforme la douleur ou la frustration en quelque chose; dans l’art. Le partager est également thérapeutique parce que lorsque les gens vous disent qu’ils se rapportent à cela, vous vous dites: “Oh, je ne suis pas seul dans ce que je traverse.” “

Chilombo arrive le 6 mars. Voir la tracklist ci-dessous.

Chilombo Tracklist

1. “Lotus (Intro)”

2. «Déclenché (style libre)»

3. L’exploit «Aucune de vos préoccupations». Big Sean

4. «Parlez»

5. «B.S.» exploit. SA.

6. “P * $$ Y Fairy (OTW)”

7. «Le bonheur sur tout (H.O.E.)» feat. Future et Miguel

8. «One Way St.» exploit. Ab-Soul

9. «Définissez-moi (interlude)»

10. Exploit «Surrender». Dr. Chill

11. “Tryna Smoke”

12. «Born Tired»

13. «AMOUR»

14. “10K Hours” feat. Nas

15. «Été 2020 (Interlude)»

16. «Colombes du matin»

17. «Priez pour vous»

18. «Lightning & Thunder» feat. John legend

19. «Magic Hour»

20. «Party for Me» feat. Ty Dolla $ ign