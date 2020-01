Jhene Aiko est passée de «déclenchée» à amoureuse de Big Sean et les fans ont des blagues

Twitter a toujours des blagues.



Jhene Aiko et Big Sean étaient autrefois un objet et Jhene a fait connaître son amour pour son homme quand elle a tatoué le visage du rappeur sur son bras. Après leur rupture, Jhene a couvert l’encre avec une autre œuvre d’art et a continué à déposer quelques singles et déclarations sur son amour et sa frustration envers son ex. «Vous êtes si spéciale pour moi», a-t-elle écrit. “Au monde. Alors que nous sommes tous les deux encore sur cette planète, je veux juste dire… Je vous aime au-delà de toute mesure. Même si je deviens folle et que je déclenche le putain de moi. tu me fais sentir. et je l’apprécie. “

Maury Phillips / .

Plus récemment, les fans se sont demandé si les ex bien-aimés avaient ravivé une romance depuis qu’ils avaient été publiés plusieurs fois ensemble. La semaine dernière, ils ont tous deux assisté au brunch de Roc Nation et se sont avérés être l’une des dates les plus mignonnes. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation du véritable statut de leur relation, les utilisateurs de Twitter sont passés par toutes sortes de mots et de blagues faisant référence à leur statut d’amour inconnu. “Big Sean a fait toute une chanson sur le fait qu’il était de nouveau célibataire, même si nous savions tous qu’il n’était pas aussi JHENÉ était sur la chanson MF et maintenant ils sont de retour sur le gramme comme rien de tout cela n’est arrivé”, “un utilisateur a écrit, tandis qu’un autre a ajouté: “Si le grand Sean et Jhené Aiko ont réglé les choses, pourquoi ne pouvons-nous pas ??”

Peep plus de réactions ci-dessous.

.