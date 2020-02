Jhené Aiko et Big Sean passent la Saint-Valentin à Disneyland

Jhené Aiko et Big Sean ont célébré la Saint-Valentin à l’endroit le plus heureux du monde.

Le couple a pris une journée de congé et a visité Disneyland vendredi. Ils sont venus habillés pour l’occasion, arborant des pulls à capuche et des pulls assortis Mickey Mouse tout en posant devant le château de Cendrillon et sur la rue Main. Leur guide privé leur a fait visiter le parc, y compris le nouveau Star Wars: Galaxy’s Edge. Ils ont apprécié les manèges, y compris Space Mountain et ont même obtenu une caricature personnalisée d’eux-mêmes.

Bien que Sean ait vécu à Los Angeles pendant de nombreuses années, c’était son premier voyage à Disneyland. «Mannn tout le temps que j’ai passé à Los Angeles, je ne suis jamais allé à Disney Land, j’étais en train de trébucher comme un mufucka… jusqu’à aujourd’hui», a-t-il dit, tandis que Jhené a ajouté, «sa première fois @disneyland ☺️ tellement amusant !! Joyeuse saint Valentin.”

Les collaborateurs de TWENTY88 ont même été témoins d’une proposition alors qu’un homme se mettait à genoux et posait la question à sa petite amie au milieu du parc. Sean a filmé le moment de surprise et a félicité le couple.

Leur rendez-vous a continué avec le dîner avant que Sean ne surprenne sa Saint-Valentin en louant une chambre d’hôtel à Beverly Hills et en la remplissant de roses et de ballons rouges. Jhené a partagé une vidéo de la douce surprise, filmée par sa chanson «P * $$ Y Fairy (OTW)», alors qu’elle marchait dans le couloir qui menait à la chambre, où des pétales de rose étaient disposés en forme de cœur et Sean l’attendait sur une chaise.

Jhené et Sean n’étaient pas les seuls à tout mettre pour la Saint Valentin. Quavo a également surpris son boo Saweetie avec un violoniste, tandis que Future et Lori Harvey ont célébré leur première Saint-Valentin ensemble.

