Jhené Aiko et Miguel jouent «Happiness Over Everything» sur «Kimmel»

En pleine période d’incertitude, Jhené Aiko a répandu un peu de soleil lors de son apparition en fin de soirée.

Une semaine après sa performance «Ellen», la sirène R&B a repris «Jimmy Kimmel Live!» pour interpréter son single Chilombo “Happiness Over Everything (H.O.E.)” avec Miguel. Après une introduction de l’hôte invité et ancien espoir présidentiel Pete Buttigieg, Jhené a donné vie à la chanson en recréant l’ambiance festive du clip, avec des torches tiki, des danseurs polynésiens et une harpiste.

“Très loin dans la télévision, les mains levées”, a déclaré Miguel en se tenant aux côtés de Jhené.

La performance de «Kimmel» a été enregistrée sans public de studio, un mouvement que de nombreux talk-shows prennent en raison du risque de coronavirus. Pendant ce temps, trois autres programmes de fin de soirée – “The Late Show”, “The Tonight Show” et “Late Night”, ont décidé de suspendre la production de nouveaux épisodes jusqu’à la fin du mois.

Chilombo, qui présente des apparitions de Nas, Big Sean et John Legend, devrait faire ses débuts au n ° 2 du Billboard 200 avec 140 à 155 000 unités d’album équivalentes. Jhené a également annoncé son intention de sortir une édition de luxe.