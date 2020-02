Jhené Aiko fait équipe avec Future et Miguel sur “ Le bonheur avant tout (H.O.E.) ”

Une semaine avant de sortir son nouvel album Chilombo, Jhené Aiko fait équipe avec Future et Miguel sur “Happiness Over Everything (H.O.E.)”, l’une des 20 pistes du projet.

Dans la vidéo, la chanteuse de Los Angeles célèbre de bons moments lors d’une fête sur le thème de Luau avec certains de ses amis et de sa famille les plus proches, y compris sa sœur Mila J, son père et sa mère. Tandis que les danseurs de feu divertissent les invités, Jhené se fraye un chemin à travers la fête en flirtant avec différents hommes. «N’ayez pas peur de mon agression / ne vous trompez pas», leur dit-elle.

Des discussions futures qui parlent, tandis que Jhené et Miguel livrent la devise: “Le bonheur sur tout / Sur tout / Et c’est tout pour moi.”

Chilombo, qui est le nom de famille du chanteur et signifie bête sauvage, arrive le 6 mars avec les singles “Triggered (freestyle)” et “P * $$ y Fairy (OTW)”, ainsi que des apparitions de Big Sean, Nas, HER, John Legend, Ab-Soul, Ty Dolla $ ign et son père, le Dr Chill.

Jhené prendra la route pour soutenir l’album. Sa «Magic Hour Tour» démarre le 1er mai à Boston et voyage à travers les États-Unis et le Canada avant de terminer le 27 juin au Festival de musique de Saint-Kitts.

Prenez une tasse bleue et regardez la vidéo ci-dessous.