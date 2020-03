Jhené Aiko, Future et Miguel jouent «Happiness Over Everything» sur «Ellen»

Jhené Aiko répand le bonheur.

Après la sortie de son troisième album studio Chilombo, la chanteuse de L.A. a amené la fête au “The Ellen DeGeneres Show” vendredi avec quelques invités spéciaux. Après une introduction de l’hôte invité Demi Lovato, elle a interprété son single “Happiness Over Everything (H.O.E.)” avec Future et Miguel.

Entourée d’arrangements floraux, de torches tiki et de danseurs polynésiens, elle a recréé le bash hawaïen de la vidéo musicale tout en portant une tenue à imprimé floral. Miguel a donné le coup d’envoi de la performance avant que Jhené ne continue les bonnes vibrations. Hndrxx est apparu pour son couplet alors qu’ils se balançaient sur la chanson.

Chilombo, la suite du voyage de 2017, est arrivé vendredi avec des apparitions de Nas, Big Sean, John Legend, Ab-Soul, Ty Dolla $ ign et du père de Jhené, le Dr Chill.

Elle prendra la route pour soutenir l’album. Sa «Magic Hour Tour» démarre le 1er mai à Boston avec les invités spéciaux Queen Naija et Ann Marie.