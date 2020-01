Jhené Aiko lance une nouvelle chanson «P * $$ Y Fairy (OTW)»

Jhené Aiko est de retour.

La sirène R&B devient bizarre sur son nouveau single “P * $$ Y Fairy (OTW)”. La confiture sensuelle trouve Jhené séduisant un amant avec sa conversation explicite dans la chambre.

“Ne sois pas surpris, mon garçon, quand je fais le large / Je t’hypnotise avec cette chatte / Maintenant tu as l’impression de pouvoir voler”, chante-t-elle. “Nous devenons si forts / Cette bite fait sourire mon âme / Cette bite me rend tellement fière.”

Dans la vidéo qui l’accompagne, Jhené fait exploser des mouvements de danse sexy aux côtés d’un danseur masculin tout en se prélassant sous des lumières violettes. Elle a également débuté une vidéo de répétition présentant la danse «P * $$ Y Fairy».

Cela marque la première sortie de Jhené depuis “None of Your Concern” avec son petit ami Big Sean, qui a chuté en novembre. En mai, elle a sorti “Triggered (freestyle)”. Elle se prépare maintenant pour son nouvel album tant attendu et utilise le hashtag #Chilombo, qui est son nom de famille et qui pourrait aussi être le titre du projet.

Aime

0