Jhené Aiko partage les détails de l’album ‘Chilombo’

Avant sa sortie, Jhené Aiko fait la lumière sur son troisième album à venir. Lundi, sur Twitter, elle a révélé plus de détails sur le projet tant attendu, qui comprendra tous les styles libres.

“Vient de taper toutes les paroles des flux libres qui sont #CHILOMBO 👏🏼 #phew la vraie merde que j’ai jamais écrite …” a tweeté Jhené.

Elle a décrit l’album comme un mélange de ses quatre derniers projets. “Si voile voile (s), naviguer, souled et voyage a eu un bébé #CHILOMBO”, at-elle dit.

– Chilombo (@JheneAiko) 17 février 2020

Bien qu’elle n’ait pas encore annoncé la date de sortie de l’album, elle avait déjà annoncé une sortie en février dans la vidéo pop-up pour son single “P * $$ Y Fairy (OTW)”. On ne sait pas si c’est toujours le cas.

Le mois dernier, elle a sorti «P * $$ Y Fairy (OTW)», qui a été précédée par «None of Your Concern», assistée par Big Sean, et «Triggered (freestyle)», certifiée platine.

Chilombo, qui est le nom de famille de Jhené, est la suite du voyage de 2017, qui a fait ses débuts au n ° 5 sur le Billboard 200. Elle avait précédemment déclaré que le projet “toucherait à de nombreux sujets et relations … passés, présents et futurs”.

