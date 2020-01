Jhené Aiko prépare le nouvel album «Chilombo» pour février

Marquez vos calendriers.

Jhené Aiko a révélé que son troisième album studio Chilombo arrivera le mois prochain. Elle a fait l’annonce dans le cadre d’une vidéo pop-up pour son single “P * $$ Y Fairy (OTW)”.

“Le troisième album de Jhené, Chilombo, sort en février 2020”, lit une bulle pop-up à la toute fin du clip.

Plus tôt ce mois-ci, elle a sorti “P * $$ Y Fairy (OTW)”, qui a été précédée par “None of Your Concern” de l’année dernière avec Big Sean et le “Triggered (freestyle)” certifié platine. “

Chilombo, qui est le nom de famille de Jhené, marque la suite du voyage de 2017, qui a fait ses débuts au n ° 5 sur le Billboard 200. Elle avait précédemment déclaré que le projet “toucherait à de nombreux sujets et relations … passés, présents et futurs”.

Regardez la vidéo contextuelle complète ci-dessous.

