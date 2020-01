Jhené Aiko puise dans son chakra sexuel sacré pour “P * $$ y Fairy”

Les choses ont changé pour Jhené Aiko. La chanteuse de Los Angeles est passée de l’expression de ses émotions d’être “déclenchée” par une rupture à la disparition de son ex-amant pour maintenant ceinturer les bars à propos de leur moment coquin dans la chambre. Jhené n’a jamais été timide en ce qui concerne son expression à travers la chanson, et avec son nouveau morceau “P * SSy Fairy (OTW)”, elle fait monter la température avec des paroles explicites sur la collision entre les feuilles.

“P * $$ y Fairy (OTW)” est dans la tonalité de D sur le bol de son en cristal d’alchimie, qui est le chakra sacré (organes sexuels), d’où la chanson parle de sexe! “, Lit-elle dans son communiqué de presse pour la chanson . Jhené a d’abord partagé le morceau plutôt silencieusement sur sa page SoundCloud, mais est revenu avec un clip de danse bleu et violet pour accompagner sa sortie. Découvrez la chanson et le clip (qui donne de nombreux clins d’œil à la chorégraphie à certains de nos artistes R&B préférés. du passé) et faites-nous savoir si vous pensez que Jhené a une confiture de fabrication de bébé sur les mains.

Paroles Quotable

Je t’ai fait sauter au printemps

F * ck tout votre temps libre

Tu n’as pas besoin de moi

C’est toi et moi tim

Nous devenons si forts

Ce d * ck fait sourire mon âme

Ça me rend si fière

.