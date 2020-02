Jhené Aiko révèle la réaction de Big Sean au single “Triggered”

L’année dernière, Jhené Aiko a sorti son single “Triggered (Freestyle)” où elle a exprimé ses frustrations à propos d’une rupture.



Leur romance nouvellement relancée les a replacés dans les rangs d’adorables couples hip hop, mais au printemps 2019, Jhené Aiko a fait tout son possible pour son single “Triggered (Freestyle)”. La chanteuse R&B a partagé ses frustrations, sa tristesse et sa colère avec un ancien amant, une personne que les fans pensaient être son ex-Big Sean. Dans une récente interview avec Essence, Jhené a partagé que sa rupture avec Sean avait inspiré la chanson, mais a ajouté que le morceau dans son intégralité ne parlait pas de lui.

Neilson Barnard / Personnel / .

Jhené a partagé ce que c’était quand elle a joué la première fois pour Sean. “Il était juste comme,” Wow, je ne suis pas ton ami. “Je me disais:” Eh bien, je le ressentais en ce moment. Ce n’est qu’une chanson. Cela ne vous concerne pas à 100% », a déclaré Jhené. «Ce sont les choses que je peux ressentir, et je sais qu’elles sont irrationnelles et viennent d’un endroit émotionnel en colère, mais c’est ce qui est si beau dans l’art, c’est que vous pouvez simplement jeter de la peinture sur une toile vierge et faire quelque chose de fou et c’est ta libération. Vous n’avez blessé personne, vous savez? J’ai l’impression, surtout parce que nous avons une relation personnelle et une véritable amitié, c’est pourquoi je pourrais jouer pour lui, et me dire: «Ouais, désolé. Je suis en quelque sorte allé très fort, mais ne pensez pas que ce soit une lettre personnelle pour vous. »

Ailleurs dans l’interview, Jhené a parlé de la création de frontières personnelles sur les réseaux sociaux, en particulier dans une culture où chacun se sent en droit d’être dans les affaires les uns des autres. “Internet a fait prendre conscience à tous de leur opinion”, a expliqué Jhené. “Autant de personnes qu’il y en a dans le monde, c’est le nombre d’opinions. Si vous laissez autant d’opinions affecter votre propre opinion et votre propre façon de voir les choses, vous allez être tellement confus. “

Elle a ajouté: «Que ce soit quelque chose avec moi et Sean, ou moi et ma fille … j’aime juste le sentiment de retirer ça aux gens; leur besoin de dire quelque chose ou de donner leur avis parce que personnellement je n’ai jamais été comme ça – enfin peut-être quand j’étais plus jeune, ou haut ou ivre. » Si vous n’avez pas encore écouté “Triggered (Freestyle)”, vous pouvez le vérifier ci-dessous. Le prochain album de Jhené CHILOMBO arrive le 6 mars.

.