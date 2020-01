Jhon Legend vivra un Noël au Grammy | AP

Le chanteur John Legend, vivra un Noël dans le Grammy après l’enregistrement de son album de Noël.

L’artiste, l’un des artistes avec 10 nominations pour Grammy détaille son expérience après l’enregistrement “Un Noël légendaire», Qui, selon lui, ne l’a pas traité comme un projet secondaire, c’est peut-être la raison de ses nominations.

Il convient de mentionner que le artiste rivalise avec les productions de Barbra Streisand, Elvis Costello, Michael Bublé et Andrea Bocelli.

Ce fut une agréable surprise », a déclaré Legend. «Je ne m’attends jamais à ce que des choses comme ça se produisent. Les albums de Noël sont parfois traités plus comme des albums occasionnels, pas comme faisant partie du travail principal de la carrière des gens, mais j’ai mis beaucoup d’amour à cet album de Noël et j’ai travaillé avec certains des meilleurs musiciens du monde.

Il a également remporté le Grammy Raphael Saadiq a produit l’album, qui comprend des favoris Grammy en tant qu’invités: Stevie Wonder et Esperanza Spalding.

Nous avons eu tellement de plaisir à le faire et je suis très heureux qu’ils lui aient accordé la reconnaissance qu’il a reçue », a-t-il déclaré.

Quant à sa prochaine performance dans le GrammyIl partagera la scène avec DJ Khaled, Meek Mill et d’autres dans un hommage spécial au regretté rappeur Nipsey Hussle. De plus, sa chanson intitulée “Higher” est nominée pour la meilleure performance rap / chantée.

Aussi Légende Il connaît l’impact qu’une performance peut avoir sur le Grammy depuis qu’il a joué la chanson «Tout de moi ” lors de la cérémonie de 2014, qui a atteint de nouveaux sommets.

Il est progressivement monté en tête de liste Billboard Hot 100 et c’est devenu l’un des plus grands succès de l’année.

(“All of Me”) avait lentement remonté dans les classements de la musique urbaine pour l’adulte contemporain et n’avait pas vraiment atteint d’autres listes, et quand nous l’avons joué dans les Grammys, il se démarquait vraiment “, se souvient-il.

Le fameux pianiste connaît un succès similaire avec son dernier single, “Conversations in the Dark”, qui arrive rapidement en tête de liste iTunes la semaine dernière.

“C’est la première chanson que j’ai publiée qui arrive en tête sur iTunes la première semaine, donc c’est bien d’avoir une chanson qui y parvienne en ce moment”, a-t-il déclaré. «C’est agréable de voir une chanson reçue si rapidement … La chanson, je pense, exprime ce que les gens pensent des gens qu’ils aiment, et c’est ce que je fais le mieux: écrire des chansons qui aident pour donner une voix à ce genre de sentiments. “

