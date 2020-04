Jhonny Depp fait ses débuts sur Instagram révélant le thème prophétique de Lennon sur le virus actuel

Jhonny Depp fait ses débuts sur Instagram en commentant le virus et provoque une grande euphorie | Instagram

L’acteur Johnny Depp Cela a fait sensation parmi tous ses followers lorsqu’il a fait ses débuts pour la première fois sur Instagram à travers lequel il a commenté le coronavirus.

Les partisans de l’acteur ont immédiatement réalisé que Depp, qui n’avait pas de compte sur la plateforme populaire, a fait ses débuts pour la première fois cette fois, partageant son opinion sur la coronavirus.

La réaction des fans n’a pas attendu comme immédiatement l’acteur primé a ajouté presque 1,9 million suiveurs en seulement 24 heures avec deux images et une réflexion sur la pandémie qui garde la plupart d’entre eux enfermés.

Le célèbre acteur qui a donné vie à Jack Sparrow dans “Pirates des Caraïbes“Il a partagé une image sombre associée à un message curieux

Bonjour à tous! Enregistrer quelque chose pour vous maintenant … Donnez-moi une minute.

L’acteur a rapidement dépassé plus d’un million de followers en quelques heures, son image a ajouté plus d’un million de “j’aime” et 86 000 commentaires, ce qui ne nous surprend pas venant d’un artiste aussi acclamé que lui.

Par la suite, le histrionique Il a également partagé une vidéo de plus de huit minutes qui a déjà dépassé les deux millions de vues et 46 000 des commentaires dans lesquels, entre autres choses, expliquaient la raison de sa première sur Instagram: Le coronavirus.

Je pense que je n’ai jamais pensé à aucune raison de rejoindre les réseaux sociaux jusqu’à présent. Il est temps d’ouvrir un dialogue, alors que la menace de cet ennemi invisible a déjà causé d’innombrables tragédies et dégâts dans la vie des gens. Par l’amour et l’empathie, nous nous entraiderons et survivrons », explique-t-il.

De la même manière, l’acteur, dans un acte d’humilité envers ses fans, a également remercié les dernières années et en a profité pour annoncer la première d’une version remasterisée de la chanson par John Lennon, “Isolation” avec son ami et guitariste, Jeff Beck. La chanson est désormais disponible sur la plateforme de Spotify.

Après avoir commenté cette chanson du compositeur et chanteur retenu, il a rappelé quelques mots qui, selon Depp ils sont devenus prophétie Lennon

Jeff Beck et moi avons enregistré la chanson «Isolation» l’année dernière. Une chanson sur l’isolement, la peur et les risques existentiels de notre monde. Nous voulions donc vous donner cette chanson. Nous espérons que dans notre petite mesure, cela vous aidera à passer cette étrange époque que nous vivons “, explique l’acteur.

John Lennon a sorti cette chanson en 1970 “L’isolement“est une lettre selon l’heure actuelle.

Les gens disent que nous l’avons fait. Ils ne savent pas que nous avons si peur. Isolement. Nous avons peur d’être seuls. Tout le monde doit avoir une maison. Isolement “.

