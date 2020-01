JID, Lute et 6lack sont “toujours en train de rêver”

La vengeance des rêveurs 3 de Dreamville a engendré plusieurs coupes classiques et a également remporté trois nominations aux Grammy Awards pour “Down Bad”, “Middle Child” et l’album lui-même. Donc, il était juste que l’équipe de Dreamville bénisse les fans avec une version de luxe de l’album avant la grande cérémonie de remise des prix. L’édition Revenge Of The Dreamers Deluxe regorge de nouvelles musiques, mais l’outro “Still Dreaming” se démarque comme un morceau vraiment émouvant.

J.I.D, Lute et 6lack s’associent pour l’outro introspectif et moelleux. Ari Lennox prête également sa voix au chœur, qui est anthémique et inspiré du gospel. Les vibrations pleines d’espoir de cette chanson sont inspirantes et chaque artiste livre des vers véritablement contemplatifs. Produit par Supah Mario, “Still Dreamin” présente un riff de guitare apaisant qui endormira l’auditeur dans un état de calme réfléchi.

Paroles Quotable

Mais juste une petite mouche, trouver des odeurs à travers une vie de merde

Ou Walter Payton sur la touche, la ligne à tarte est à moi

Dans mon esprit, j’essaie de me voir à travers les yeux de Dieu

Baiser une ligne directrice ou un guide touristique, personne ne m’a aidé, mais je ne vais pas bien

Dieu m’a eu, mais sinon, ce neuf m’a eu

Non, Akhi, cet oiseau merde, vous pop arrogant

Je dois prendre la vadrouille, ils essaient de laisser le garçon bâclé

.