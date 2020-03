Jilary Cherety participe à son premier concours, le remporte et enregistre

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a10

Jilary Cherety est une fille de 26 ans qui voulait se consacrer au chant depuis qu’elle était enfant. Sa passion et son talent, a-t-il dit, viennent de sa grand-mère qui avait également cette vocation.

Quand elle allait aux auditions, quelqu’un l’a entendue chanter en attendant son tour. Cette personne s’est approchée de lui et a recommandé un concours organisé au niveau latino-américain, qu’il a gagné.

Ainsi, Cherety a pu enregistrer sa première chanson professionnellement. Aviéntate est le résultat de son temps dans ce concours et aussi de sa décision de faire quelque chose de lui-même.

Le genre urbain de la chanson, récemment diffusée sur des plateformes numériques, il aime parce qu’elle est dansante. En outre, Jilary voulait essayer de combiner cet aspect avec son type de voix.

▲ Le jeune interprète se lance dans la musique urbaine et soul. Photo gracieuseté du chanteur

Le chanteur est à l’aise avec la soul, où les sons vocaux sont très puissants.

Par conséquent, il aimerait explorer davantage ses capacités dans ce style musical. Considérez qu’il est possible de le faire, même si votre langue et votre culture sont différentes; cependant, pour le moment, il préfère se concentrer sur l’urbain.

De plus, Jilary travaille déjà sur plus de chansons de ce style. Il écrit les paroles et les musicalise, un producteur l’aide avec les mélodies et finalement ils discutent de la direction finale de la chanson. Son intention est de sortir un album complet cette année.

Malgré sa jeunesse, la chanteuse est maman depuis 11 ans. Elle termine son baccalauréat en génie des systèmes, ce qui lui a permis de mieux comprendre la technologie qui l’entoure dans son travail de chanteuse.

