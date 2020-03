Jill Duggar demande aux abonnés des enregistrements Netflix pour les soirées de mise en quarantaine

Comme beaucoup d’Américains, Jill Duggar passe beaucoup de temps à l’intérieur à cause du coronavirus. La maman de deux enfants a fait la chronique de ses tentatives pour occuper sa famille avec des activités comme la construction de fort intérieurs, des projets d’artisanat, des chasses au trésor et de la cuisson. L’ancienne star de Counting On s’est également tournée vers Netflix pour se divertir, et maintenant elle cherche des recommandations de ses followers sur ce qu’il faut regarder.

Jill cherche de bonnes recs Netflix

Le 26 mars, Jill a partagé une publication Instagram sur le fait de prendre du temps pour les soirées rendez-vous tout en restant en sécurité pendant la pandémie de coronavirus. Dans ce document, elle a demandé à ses abonnés de suggérer des choses à regarder sur Netflix. Ils ont livré.

Une suggestion populaire – peut-être à cause de la formation de sage-femme de Jill – était Call the Midwife, une émission de la BBC qui est diffusée sur PBS aux États-Unis. Années 60. Huit saisons sont en streaming sur Netflix. Un certain nombre d’autres ont suggéré When Calls the Heart, un drame d’époque de la chaîne Hallmark sur la vie dans une petite ville à la frontière canadienne au début du 20e siècle.

Plusieurs ont pointé Jill vers Bethany Hamilton: Unstoppable, un documentaire sur une adolescente surfeuse avec une forte foi chrétienne qui a perdu son bras lors d’une attaque de requin. De nombreux programmes de cuisine comme The Great British Baking Show et Nailed It ont été mentionnés. Des séries dramatiques comme Heartland, The Crown et Virgin River ont également obtenu plusieurs votes.

Certaines personnes avaient plus de recommandations là-bas

Outlander | STARZ

Nous ne savons pas grand-chose du genre d’émissions de télévision et de films que Jill aime, mais nous savons qu’elle n’a pas beaucoup regardé la télévision en grandissant. Lorsque les Duggars se sont assis devant le tube, ils étaient susceptibles de regarder des sitcoms saines et classiques comme The Andy Griffith Show (qui est également diffusé sur Netflix). La plupart des adeptes de Jill ont supposé qu’elle serait plus intéressée par les émissions et les films qui correspondaient à ses valeurs chrétiennes, sans langage ni couleurs décalées.

Mais quelques fans ont décidé de repousser les limites avec leurs suggestions. Plusieurs lui ont recommandé de regarder Outlander, une romance qui voyage dans le temps sans manquer de violence et de nudité. Quelques commentateurs ont souligné que cela pourrait ne pas convenir à Jill. “Outlander est super risqué … Je ne pense pas que ce soit le genre de spectacle que les Dillards soient intéressés à regarder”, a écrit l’un d’eux.

Quelques autres pensaient qu’elle devrait regarder Grace & Frankie, une comédie sur deux femmes plus âgées qui nouent une amitié réticente après que leurs maris ont annoncé qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre. Mais le mari de Jill, Derick, a exprimé des sentiments anti-LGBTQ dans le passé.

Jill a enfreint les règles de sa famille avant

Jim Bob et Michelle Duggar ont évité la plupart des divertissements profanes quand Jill était enfant, mais maintenant qu’elle est adulte, il est possible qu’elle soit plus ouverte d’esprit que certaines personnes ne le pensent. Récemment, elle a rompu avec certaines des traditions de sa famille conservatrice en lui coupant les cheveux longs et en inscrivant son fils aîné à l’école publique. Et nous savons que son mari est un peu plus averti de la culture pop qu’elle.

Il est possible que Jill suive l’exemple de sa sœur cadette Jinger. Jinger a récemment révélé dans son histoire Instagram que son émission préférée était Madame la secrétaire, un drame politique sur une femme secrétaire d’État – vision quelque peu inhabituelle pour quelqu’un élevé pour croire que les femmes ne devraient pas travailler en dehors de la maison.