Jill Duggar parle de politique le jour des élections et déclare: «Nous ne prenons pas parti pour les partis»

Jill Duggar fait passer le mot sur l’importance de voter ce Super Tuesday. La star de Counting On est allée sur Instagram pour exhorter tout le monde à voter s’il y a des élections dans leur état aujourd’hui. (Quatorze États organisent des élections le 3 mars.)

Bien que Jill n’ait pas révélé pour qui elle avait voté lors des élections primaires de l’Arkansas, elle a donné quelques indices sur ses opinions politiques lorsqu’elle a répondu au commentaire d’un abonné.

Jill vient d’une famille conservatrice

NEW YORK, NY – 23 OCTOBRE: Jill Duggar Dillard (L) et son mari Derick Dillard visitent “Extra” dans leurs studios de New York au H&M à Times Square le 23 octobre 2014 à New York. (Photo de D Dipasupil / . pour Extra)

Jill a grandi dans une famille républicaine. Son père, Jim Bob Duggar, était même membre de la Chambre des représentants de l’Arkansas et s’est porté candidat au Sénat américain. Cette année, son jeune frère Jeb Duggar se présente comme républicain pour le représentant de l’État de l’Arkansas.

En tant qu’adulte, Jill n’a pas grand-chose à dire sur la politique. Mais elle a clairement exprimé ses opinions pro-vie. Et son mari Derick Dillard a été franc sur ses positions politiques conservatrices. Il est pris pour des commentaires offensants à propos de sa compatriote vedette de TLC, Jazz Jennings (remarques qui lui auraient fait démarrer sa famille et lui), a appelé Planned Parenthood un groupe de haine et a déclaré qu’il prévoyait de voter pour Donald Trump en 2016.

Jill dit qu’elle se concentre sur les candidats, pas sur les partis politiques

D’après ce que nous savons de ses convictions, il semble probable que Jill a tendance à voter républicain contre démocrate. Mais elle dit qu’elle ne suit pas aveuglément un parti, préférant plutôt se concentrer sur des candidats individuels, comme elle l’a récemment révélé.

Après que Jill a exhorté ses fans à sortir et à exercer leur droit de vote, un abonné d’Instagram a déclaré qu’elle suivait «l’exemple de Jésus pour rester neutre. Il n’a jamais pris parti pour aucun parti. » Mais Jill a repoussé l’idée qu’en tant que chrétienne, elle ne devrait pas prendre parti en matière de politique.

“Je ne suis pas sûre d’être d’accord sur ce point … mais chacun à son tour”, a-t-elle écrit. “Nous ne sommes pas du côté des partis … nous choisissons simplement le candidat qui, selon nous, fera le meilleur travail.”

Jill a poursuivi en disant qu ‘«aucune option n’est parfaite». Cependant, étant donné que quelqu’un sera élu, elle a estimé qu’il était important de faire un choix, surtout en ce qui concerne les élections locales.

«Nous avons chacun la possibilité de choisir qui prendra autant de décisions au nom de nous tous ainsi que d’autres questions qui sont votées au niveau local», a-t-elle écrit. “Je ne pense pas pouvoir fermer les yeux.”

Jill Duggar a célébré le droit de vote des femmes

Ce n’est pas la première fois que Jill parle de l’importance du vote. En juillet 2019, elle a assisté à un événement au Arkansas Governor’s Mansion célébrant le 100e anniversaire du droit des femmes à voter.

Certaines personnes ont appelé Jill pour le poste, disant que c’était hypocrite car «les dames de votre famille n’ont aucun droit». Mais elle a reçu les éloges de son mari, qui a écrit sur Instagram qu’il était «fier que ma femme @jillmdillard célèbre les droits des femmes».

Jill transmet également sa croyance en l’importance de voter pour ses enfants. Quand elle est allée voter mardi, Samuel et Israël avaient chacun des échantillons de bulletins de vote qu’ils pouvaient remplir.

«Nous nous sommes amusés cette année à imprimer des exemples de bulletins de vote pour que les garçons puissent chacun s’entraîner avec eux», a-t-elle écrit. “Ils ont adoré!”