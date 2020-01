Jill Duggar pourrait avoir appelé la négligence de sa famille sur son histoire Instagram

Il est difficile de suivre le drame entourant la famille Duggar. Alors que les scandales de Josh Duggar du passé étaient le plus gros problème pour Jim Bob et Michelle Duggar il y a des années, beaucoup de choses ont changé depuis lors. Et il semble que Jill Duggar et son mari, Derick Dillard, font sensation depuis qu’ils ont quitté Counting On.

Dillard a fait diverses déclarations cinglantes sur Instagram concernant les Duggars tandis que Jill est restée maman. Mais il semble que Jill puisse applaudir sa famille par d’autres moyens plus subtils. Et un lien récent sur son histoire Instagram qui parle d’élever des enfants nous fait nous demander si elle appelle ses propres parents pour leur comportement.

Derick Dillard a appelé les Duggars pour la façon dont ils l’ont traité avec Jill dans le passé

Dillard a toujours été l’un des beaux-parents Duggar les plus francs. Et sa diatribe fin 2019 n’a pas déçu. Il a posté une photo de sa famille sur Instagram juste pendant les vacances, et quand un fan lui a demandé s’il ne voyait plus jamais les Duggars, il s’est déchaîné avec des informations.

Dillard a noté que bien que Jill et lui voient de temps en temps la famille de Jill, “c’est juste plus difficile maintenant parce que nous ne sommes pas autorisés à la maison quand JB n’est pas là.” Et il a poursuivi en expliquant qu’ils avaient tous deux besoin de la permission de Jim Bob dans afin d’entrer dans la grande maison de la famille Duggar.

“Jill a même dû demander à JB la permission de se rendre à la maison pour aider sa sœur lorsqu’elle était en travail parce que sa sœur voulait son aide, mais Jill ne pouvait pas fournir son assistance tant que nous n’avions pas obtenu l’autorisation de JB”, a ajouté Dillard.

Non seulement Dillard a mentionné les Duggars, mais il a également traîné TLC. Il a déclaré que le réseau avait fait pression sur lui et Jill pour qu’il poursuive l’émission pour le public.

Jill Duggar n’a pas encore fait de commentaires publics

Derick Dillard et Jill Duggar visitent ‘Extra’ | D Dipasupil / . pour Extra

Jill a une présence très active sur Instagram, donc elle est certainement au courant de tout ce qui se passe dans le gramme de son mari. Mais elle choisit de rester en dehors de cela et de continuer à publier des articles sur sa vie de famille et ses enfants. Jusqu’à présent, Jill n’a pas mentionné la débâcle de front. Mais elle a laissé quelques indices qui pourraient faire référence à ce qui se passe.

Après que tout se soit passé sur Instagram de Dillard, Jill a créé un P.O. boîte pour les fans d’envoyer des lettres et des colis. Et même si elle répond rarement aux gens sur Instagram qui laissent de longs commentaires inquiets, elle a dit à un abonné qu’elle était reconnaissante qu’ils étaient «inquiets» pour elle.

«Ce n’est pas grave de ne pas rester à la maison maman, c’est bien de ne pas aimer ça, mais ce n’est pas bien d’être constamment débordé et triste. Vous devez aussi être heureux et si c’est en dehors de la maison, ça va! Vous avez élevé les enfants de vos parents pendant assez d’années à la maison, vous méritez de vous concentrer sur vous maintenant », a commenté le suiveur.

À cela, Jill a répondu: «Merci d’être inquiet. … Nous réévaluons régulièrement nos objectifs, mais nous comprenons également que pour tout ce qui se passe au cours d’une saison et en ce moment, même si parfois c’est stressant, je suis en fait assez satisfait de ma situation. »

Elle a lié un post à son histoire Instagram qui pourrait être un appel à sa famille

L’histoire Instagram de Jill Duggar | Jill Dillard via Instagram Story

Jill liée à un message via son histoire Instagram qui est un message à tous les parents. Le message provient d’une femme nommée Sarah B, et elle a ajouté une citation de l’auteur chrétienne Edith Schaeffer.

«Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une relation étroite avec un adolescent qui, après tout, est toujours la même personne que l’enfant de deux ans que vous avez coincé en train de pleurer dans le lit, l’enfant de trois ans que vous avez fessé et poussé de côté, le quatre- ans tu n’écouterais pas… », commence le post. “[G]de bons moments de confiance ne naissent pas du béton. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour être plantés, fertilisés, désherbés, arrosés, réchauffés par le soleil et soignés avec amour avant de devenir des «plantes» matures… ».

Certains utilisateurs de Reddit pensent que Jill fait référence à ses parents en créant un lien vers le message.

“J’espère vraiment que tous ces petits pas mèneront à quelque chose de monumental”, a commenté un utilisateur de Reddit.

“Jill semble se rendre compte que toute sa vie a été un mensonge abyssal et je me sens vraiment mal pour elle parce que c’est une chose horrible à traiter”, a ajouté un autre.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que Jill est en bonne santé et heureuse malgré tout le drame qui se passe avec sa famille. Et nous attendons également avec impatience un livre révélateur potentiel de son mari.

