Jim Carrey critiqué pour ses commentaires sexistes sur un journaliste lors d’une interview avec Sonic

Jim Carrey vient de gagner les projecteurs et pas nécessairement grâce à sa participation à Sonic the Hedgehog en tant que Dr. Ivo Robotnik, mais grâce à une interview dans laquelle l’acteur, disons, Il n’a pas pris un jeune journaliste avec le sérieux nécessaire qui voulait juste faire son travail.

Charlotte Long, du magazine américain Heat, s’est assise devant Carrey – 58 ans – pour parler de son nouveau film Sonic. Avec une carrière aussi longue que cet acteur vétéran, Long a voulu savoir si Carrey avait une liste de souhaits. Il s’avère que dans le film – et désolé pour ce petit spoiler, mais nécessaire – le hérisson bleu a une liste de choses à faire avant de mourir.

“Dans le film, Sonic a une liste de souhaits avant de mourir”, explique Long. Je me demandais, après tout ce que vous avez fait dans votre carrière et dans votre vie, y a-t-il quelque chose sur votre liste de souhaits?«Longtemps demandé.

Voici l’interview:

Bien sûr, Long attendait une réponse touchante de Carrey. Mais ce n’était pas le cas. Dans une tournure inattendue de l’interview, qui a provoqué un rire nerveux de la part du journaliste, l’acteur a dit: “Seulement toi”, comme s’il voulait la séduire. “C’est tout, tout est fait maintenant”, a ajouté Carrey. “Wow, je ne sais pas quoi dire à ça!” Dit Long en riant. “Prends-le,” répondit l’acteur.

Carrey a été critiqué sur les réseaux sociaux et décrit comme un sujet méprisable pour son commentaire disons misogyne. «J’étais un grand fan de Jim Carrey, mais j’ai perdu mon respect aujourd’hui», a écrit un utilisateur des réseaux sociaux, bien qu’il y ait aussi ceux qui l’ont considéré comme une simple blague. «Suis-je l’un des rares à ne pas voir cela comme effrayant? C’est Jim Carrey qui fait une blague… oui, ce n’est peut-être pas le meilleur », a déclaré quelqu’un d’autre.

Dans une interview avec The Huffington Post, la représentante de Carrey, Marleah Leslie, a tenté de défendre l’acteur:

“C’est une histoire ridicule”, a-t-il écrit dans un e-mail au HuffPost. «Le rendez-vous complet de Jim était Solo Only you! Ça y est, j’ai fini! se référant clairement et avec affabilité à l’entretien comme l’un des premiers sur sa liste de souhaits. Ce n’était nullement une référence à la journaliste elle-même. Ceci est un autre exemple d’un propriétaire de clickbait complaisant sur le côté obscur de la «culture du déplacement»: une sale entreprise faite par et pour des personnes dont l’esprit est sale. »

Sonic le hérisson ouvre ce 14 février.

.