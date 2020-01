Jim Carrey dit qu’il fera un autre film de masque à une condition

Comme le masque nordique au fond de la mer dans le film original, Le masque la franchise est en sommeil depuis longtemps. Cependant, il y a eu soudainement beaucoup de buzz sur un nouveau film potentiel de la série, basé sur le personnage de bande dessinée Dark Horse, au cours des derniers mois. Jim Carrey a rendu célèbre le héros au visage vert Stanley Ipkiss dans la bande dessinée de 1994, mais serait-il prêt à jouer dans une suite?

Eh bien, il semble que l’acteur ne l’exclut pas, mais il a une stipulation clé. Tout en parlant avec ComicBook.com pour promouvoir son rôle dans Sonic the Hedgehog, Carrey a été invité à envisager de faire un nouveau film Mask. La star a révélé qu’il serait ouvert à cela, même s’il avait besoin de la participation d’un réalisateur talentueux avec une vision audacieuse pour vraiment le rendre assez excité pour se connecter.

“Je ne pense pas en termes de suites et de trucs comme ça, je veux dire, celui-ci [Sonic The Hedgehog] est un peu juste parce que nous n’avons pas évolué le personnage [Dr. Eggman] pleinement encore. Le Masque Je pense, moi, tu sais, ça dépendrait d’un cinéaste. Cela dépend vraiment d’un cinéaste. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je ne le ferais que si c’était un cinéaste visionnaire fou. Sûr.”

Le co-créateur du personnage, Mike Richardson, a lancé le bal l’été dernier lorsqu’il a révélé qu’il y avait une possibilité de redémarrage de la propriété par une femme. We Got This Covered vous a ensuite annoncé que deux idées concurrentes étaient envisagées dans les coulisses: le redémarrage féminin de Richardson, peut-être en se concentrant sur la fille d’Ipkiss, ou une suite tardive directe avec le retour de Carrey. De toute évidence, cette dernière option repose sur l’acteur qui dit oui, et maintenant nous savons que le studio doit embaucher un réalisateur solide pour le tenter.

Basé sur les bandes dessinées beaucoup plus sombres de Richardson, Doug Mahnke et John Arcudi, Le masque a été un énorme succès de blockbuster au milieu des années 90. Il y avait naturellement des plans pour un suivi avec Carrey, alors, mais le film n’a jamais décollé. Au lieu de cela, nous avons eu le Fils abyssal du Masque, avec Jamie Kennedy, en 2005. Mais peut-être que l’histoire pourrait être corrigée si Carrey pouvait être convaincue de faire une suite appropriée?