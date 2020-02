Jim Carrey était également préoccupé par la conception de «Sonic The Hedgehog»

Tout en faisant la promotion de Sonic the Hedgehog, Jim Carrey a admis qu’il était également préoccupé par la conception initiale et qu’il était satisfait des changements.

Sonic the Hedgehog ressemble à un énorme succès pour Paramount après avoir eu la plus grande ouverture de tous les temps pour un film de jeu vidéo avec 57 millions de dollars. Avant la sortie de Sonic the Hedgehog, il était bien établi que le film avait modifié le design de Sonic après le contrecoup des fans.

Maintenant que Sonic the Hedgehog est dans les salles après avoir fait face à un retard, il semble que les modifications apportées en valaient la peine. Dans une interview avec Fox News, Jim Carrey a parlé un peu des changements apportés à Sonic the Hedgehog et de la façon dont le processus s’est déroulé:

«Je pense que cela s’est avéré être une bonne chose. Il s’est avéré être une coopérative où tout le monde a participé à la création. Je pense que tout le monde s’est senti bien en fin de compte [director] Jeff Fowler [had] aucun ego impliqué du tout. Il a simplement dit: «Ces gens ont grandi avec ça, et il est important pour eux que nous réussissions.»

Jim Carrey a poursuivi en révélant que la conception originale de Sonic pour le film était également une préoccupation pour lui:

«Et je pense que c’était juste un bien meilleur film à cause de ça. Basé sur ce que les gens disent. C’était aussi ma préoccupation. Cela s’est avéré fantastique. »

Avez-vous déjà eu l’occasion de voir Sonic the Hedgehog? Pensez-vous que la refonte en valait la peine? Qu’avez-vous pensé du Dr Robotnik de Jim Carrey? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Sonic the Hedgehog de Jim Carrey:

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel, Sonic the Hedgehog présente le talent vocal de Ben Schwartz en tant que personnage principal et met en vedette James Marsden dans le rôle du shérif Tom Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Neal McDonough en tant que major de l’armée américaine Bennington, Tika Sumpter en tant que Mme Wachowski, Lee Majdoub en tant que pierre et Frank C. Turner en tant que Crazy Carl.

Source: Fox News

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.