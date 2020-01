Jim Carrey s’intéresse à la suite du masque sous une condition

Jim Carrey s’intéresse à la suite de The Mask sous une condition

L’un des rôles les plus emblématiques de Jim Carrey est venu sous la forme de la comédie fantastique de 1994 Le masque, pour lequel il a obtenu une nomination aux Golden Globe dans le rôle principal, et bien qu’une suite dérivée Fils du masque est sorti sans fanfare, le public a réclamé un suivi approprié de l’original acclamé et le comédien de 58 ans n’a pas fermé la porte à cette possibilité.

Tout en faisant la promotion Sonic l’hérisson, Carrey a révélé dans une interview avec ComicBook.com que, bien qu’il ne se préoccupe pas normalement des futurs épisodes de ses films lors de leur réalisation, il pourrait être persuadé de retourner dans le monde de Dark Horse Comics de Le masque.

“Je ne pense pas en termes de suites et de trucs comme ça, je veux dire, celui-ci[[Sonic l’hérisson]est un peu juste parce que nous n’avons pas évolué le personnage [Dr. Eggman] pleinement encore», A déclaré Carrey. “Le masque Je pense que moi-même, vous savez, cela dépendrait d’un cinéaste. Cela dépend vraiment d’un cinéaste. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je ne le ferais que si c’était un cinéaste visionnaire fou. Sûr.“

Le film original, sorti en juillet 94, suivait le modeste employé de banque Stanley Ipkiss qui tombe sur un masque magique qui lui permet de se transformer en gangster adapté au zoot avec des pouvoirs caricaturaux et une immortalité apparente et les utilise pour débarrasser sa ville du crime et gagner le cœur d’un chanteur lié au seigneur du crime local.

L’adaptation de la bande dessinée Dark Horse créée par John Arcudi, Chris Warner et Doug Mahnke s’est avérée être un succès, gagnant des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, décrochant Carrey une nomination au Golden Globe et établissant Diaz comme une femme de tête viable, tout en dégageant plus de 351 millions de dollars dans le monde avec un budget de 23 millions de dollars. Il a été suivi de la suite autonome de 2005 Fils du masque dirigé par Jamie Kennedy (Crier) et Alan Cumming (Oeil doré), qui a été largement rejeté par les critiques et le public et a été un échec au box-office.

Les pourparlers sur une reprise ou une suite appropriée sont en cours depuis des années maintenant, le co-créateur Mike Richardson déclarant qu’il aimerait voir un redémarrage du film dirigé par des femmes, tout en souhaitant également voir Carrey revenir sous le nom d’Ipkiss, mais toujours un arrêt dans la recherche d’un chemin créatif approprié.