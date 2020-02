Jim Carrey taquine Margot Robbie dans une émission de télévision

Jim Carrey se moque de Margot Robbie dans une émission de télévision | Youtube

Jim Carrey et Margot Robbie ont été invités vendredi dernier au célèbre programme Graham Show, faisant la promotion de leurs nouveaux films “Sonic the film” et “Birds of Prey”, dans lesquels le comédien a plaisanté sur le nominé aux Oscars et que tout le monde n’a pas pris avec humour. et a rendu les fans fous sur les réseaux sociaux.

“Je voulais vous parler parce que vous êtes incroyable et je suis très excité pour vous. C’est incroyable que vous soyez allé aussi loin que possible avec vos désavantages physiques évidents, c’est du pur talent là-bas”, a-t-il déclaré à Robbie.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La belle actrice, mannequin et productrice de cinéma australien, surtout connue pour avoir joué le personnage de Donna Freedman dans la série Voisins et a également joué Harley Quinn dans le film Suicide Squad dans lequel elle a remporté un prix de la meilleure actrice en action et Oiseaux de proie jouant Harleen Quinzel / Harley Quinn, elle est nominée pour un Oscar aux prochains Oscars 2020 de la meilleure actrice de soutien dans sa participation au film Bombshell qui aura lieu le week-end prochain.

Vous pouvez être intéressé: Regardez la bande-annonce de Bombshell avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie

Ce sera déjà la deuxième nomination aux Oscars pour Robie Oscar, qui a eu sa première nomination pour Meilleure actrice aux Awards 2018 pour son rôle principal de Tonya Harding dans «I, Tonya», une patineuse artistique.

Margot Robbie joue également l’actrice qui a été assassinée Sharon Tate dans le film du célèbre Quentin Tarantino “ Il était une fois … à Hollywood ”, qui est nominé pour 10 Oscars, dont Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur acteur de soutien, Meilleure photographie, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original, entre autres catégories.

Lire aussi: Film 1917, un défi cinématographique

Les Prix ​​Oscar 2020 sera diffusé en direct directement du Dolby Theatre à Hollywood, Californie via ABC le dimanche 9 février à 20h. ET / 17 h ET.

.