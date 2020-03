Jim Halpert et Michael Scott de «The Office» se rencontrent dans cette quarantaine

Faites attention ici à tous les fans de The Office car cette nouvelle fera ressortir un immense sourire! Et c’est que dans la situation actuelle que le monde connaît grâce au coronavirus, John Krasinski, connu pour ses bons films comme A Quiet Place et Something Borrowed, mais aimé pour sa performance dans Le bureauIl a décidé qu’il était temps de rédiger un bulletin d’information exclusif sur les bonnes nouvelles.

Ce nouveau bulletin d’information de Krasinski s’appelle Some Good News, et lors de son premier spectacle, il a eu l’occasion d’appeler son ami Steve Carell pour organiser la réunion des personnages Michael Scott et Jim Halpert.

L’initiative de créer le nouveau journal télévisé Some Good News est née de l’incertitude de Krasinski en raison de l’absence d’un journal télévisé dédié uniquement aux nouvelles positives. “Depuis des années, je me demande pourquoi il n’y a pas de journal entièrement dédié à la bonne nouvelle?”il a commencé à dire dans l’émission.

Quelques jours auparavant, Krasinski a pris ses réseaux sociaux pour demander à ses fans de lui envoyer “les histoires qui vous ont fait du bien cette semaine ou les choses qui vous ont fait sourire”. John a obtenu des milliers de réponses et avec ce matériel, il a mis sur pied le premier programme SGN.

Très bien tout le monde, que diriez-vous de #SomeGoodNews! Envoyez-moi les histoires qui vous ont fait vous sentir bien cette semaine ou les choses qui vous ont fait sourire!

– John Krasinski (@johnkrasinski) 25 mars 2020

Avant de se lancer pour livrer les nouvelles les plus chaudes et les meilleures de la semaine, Krasinski a précisé que c’était quelque chose de complètement improvisé: “Au cas où ce ne serait pas encore clair, je n’ai aucune idée de ce que je fais.” Après avoir mis en évidence des nouvelles incroyables telles que les actes héroïques du personnel de santé dans le monde et des dizaines d’autres histoires, un moment vraiment spécial est venu.

Le Bureau a récemment tourné des années

Il y a une semaine (24 mars), 15 ans s’étaient écoulés depuis la première de The Office, alors Krasinski en a profité pour contacter Carell et avoir une courte conversation à ce sujet.

Comme un coup porté au bonheur et à la nostalgie, les deux ont été plongés dans les souvenirs de la série qui les a fait pleurer et rire. Par exemple, Carell rappelle que l’épisode dans lequel il présente son nouveau téléviseur plasma au bureau est l’un des meilleurs pour lui.

Pour lequel Krasinski a ajouté que c’était l’un des moments les plus rieurs de sa vie. Ils se souviennent également du chapitre où Jim a usurpé l’identité de Dwight et ils riaient tous. Ici, nous quittons le premier programme SGM et la réunion de Michael Scott et Jim Halpert à 17h45.