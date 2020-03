Jim Lee de DC commente la coupe de Zack Snyder de «Justice League»

L’éditeur de DC Comics Jim Lee a récemment commenté la coupe de Zack Snyder de Justice League.

Ce week-end, Jim Lee a tenu un panel au C2E2 où il a discuté de l’avenir de DC Comics, ainsi que des différents projets en développement dans l’entreprise. L’un des projets les plus évoqués dans le camp de DC est la coupure de la Ligue de justice de Zack Snyder, qui est sans doute la coupure du réalisateur la plus fréquemment citée de mémoire récente, bien qu’elle n’ait pas été libérée. Comme prévu, Jim Lee a évoqué la coupe de Justice League de Zack Snyder avec inquiétude.

En fin de compte, Jim Lee n’a ni confirmé ni nié l’existence de la coupe de Zack Snyder Justice League, mais il a offert quelques mots de sagesse aux fans de DC.

“C’est une question vraiment difficile à répondre, mais je dirai, la seule chose que je dirai à ce sujet, c’est que je pense qu’il y a parfois un mouvement pour séparer le public et licencier un groupe et dire” Ce ne sont pas les fans “, non? «Ce sont les gens qui aiment ça» ou «Ils aiment seulement ça.» Je pense que c’est quelque chose auquel nous devons résister. Honnêtement, nous avons besoin de tous les fans de bandes dessinées. Que vous souhaitiez le Snyder Cut ou non, vous êtes un fan DC et je veux que vous soyez un fan DC. “

Jim Lee a raison de souligner le comportement au vitriol et toxique que certains fans de bandes dessinées dégagent lorsqu’ils parlent de projets qui les passionnent, comme la coupe Zack Snyder de Justice League. On ne sait pas si DC a l’intention de libérer la coupe de Justice League de Zack Snyder. Cela étant dit, Zack Snyder a publié des tonnes de photos et d’arts conceptuels en coulisses du film, ce qui fait penser à de nombreux fans de DC que sa version du film est à l’horizon. Peu importe ce que vous pensez de la coupe Snyder, vous êtes toujours un fan de DC dans les livres de Jim Lee.

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, le film met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Comicbook.com