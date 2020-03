Jim Lee de DC dévoile les prochains films Batman et Suicide Squad

L’éditeur de DC Comics Jim Lee a partagé son enthousiasme pour les films à venir Batman et Suicide Squad ce week-end à son panel C2E2.

Ce n’est pas un secret que DC a eu un début difficile en mettant leurs personnages sur grand écran à la suite de l’immense succès de Marvel Cinematic Universe. Depuis 2017 Justice League, Warner Bros., le studio derrière DC, a procédé à une restructuration adéquate pour ramener la marque sur le devant de la scène. Il semble que leurs efforts soient respectés alors que l’éditeur de DC Comics, Jim Lee, est enthousiasmé par les prochains films que DC sortira, notamment The Batman de Matt Reeves et The Suicide Squad de James Gunn.

S’exprimant au C2E2 ce week-end, Jim Lee de DC a taquiné les projets cinématographiques que DC sortira dans un avenir proche. Bien sûr, tout le monde pense à Batman, mais Jim Lee a également rappelé aux fans que Wonder Woman 1984, The Suicide Squad et Black Adam sont tous à différents stades de développement. Jim Lee a également pris un moment pour remercier Walter Hamada pour ses efforts créatifs qui a été nommé président de DC films en 2018.

“Nous avons travaillé sur l’ardoise. Nous avons un film Batman incroyable, Suicide Squad est juste un tueur et Black Adam l’année prochaine. Ce ne sont que l’année prochaine avec Wonder Woman ’84, qui a un formidable élan du premier film qui était incroyable. Il se passe donc beaucoup de grandes choses positives alors que cet univers continue de progresser. Je pense que l’année prochaine sera la première fois que nous aurons trois sorties en salles en un an. Et Walter Hamada est en charge de DC Films. C’est un excellent partenaire. Aime DC. Super créatif. Excellentes relations avec les cinéastes. Nous sommes donc très positifs et pleins d’espoir pour l’avenir de l’Univers étendu DC. “

La prochaine liste de films DC est la programmation la plus diversifiée vue depuis des années. Avec des films de réalisateurs d’horizons divers, DC est en passe de rendre leurs films uniques devant et derrière la caméra. Au-delà de cela, ils ont fait un effort solide pour insuffler une nouvelle vie à leurs franchises déjà existantes comme Batman et Suicide Squad avec de nouveaux et nouveaux réalisateurs. Avec The Batman et The Suicide Squad dans le pipeline, DC est sûr d’avoir quelques énormes succès en main.

Que pensez-vous des commentaires de Jim Lee? Êtes-vous impatient de voir les prochains films de DC comme The Batman et The Suicide Squad?

Bien que tous les détails de l’intrigue sur The Batman soient actuellement secrets, il est connu que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler et selon la rumeur, il serait basé sur Batman : La longue Halloween. Le prochain film de Matt Reeves se concentrerait sur les premières années de Batman et utiliserait les compétences de détective du personnage plus que tout autre film précédent. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

